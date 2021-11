Piogge forti e maltempo sulla Liguria, è allerta gialla sul centro-Levante

GENOVA - Prosegue la fase di maltempo che sta interessando in queste ore la Liguria. Arpal ha diramato l'allerta gialla per piogge e temporali fino alle ore 15 di oggi domenica 14 novembre per il centro-Levante della regione (da Spotorno al confine con la Toscana comprese valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto.

Nel sabato di maltempo pioggia abbondante su Genova, una vera e propria bomba d'acqua che si è abbattuta intorno alle 13 causando allagamenti e frane soprattutto in Val Polcevera. La zona di Teglia una delle più colpite. Intenso lavoro da parte dei vigili del fuoco per tutto il pomeriggio per mettere in sicurezza le aree. Disagi anche in autostrada e in diversi sottopassaggi della città (Leggi qui) . Anche i cittadini al lavoro per sbloccare i tombini in modo da far defluire l'acqua. Dalla serata di sabato la pioggia ha concesso una tregua.

Piogge abbondanti hanno interessato il settore centrale della regione, con intensità forti (cioè tra 30 e 50 millimetri) registrate nelle stazioni di Genova Gavette (41.8 ), Castellaccio (38.2), Bolzaneto (37.8 ), Geirato (36.4), Davagna (34.4). Dalla mezzanotte le cumulate massime sono state di 82.8 a Castellaccio, 78.8 alla Gavette, 76.6 a Geirato, 74.8 a Bolzaneto, 64.2 a Fiumara. Nell’ultima ora le precipitazioni si sono spostate più verso Levante con intensità forte segnalata dal pluviometro di Statale (Né, Genova) con 38.8 millimetri in un’ora. Ma l'ondata di maltempo continua a colpire la Liguria.

PREVISIONI METEO ARPAL

DOMENICA 14 NOVEMBRE - Ancora instabile con rovesci e temporali anche di forte intensità, fenomeni più intensi sul Centro e sul Levante nella prima parte della giornata. Temperature in aumento nei valori minimi, stazionarie in quelli massimi. Venti tra moderati e forti, settentrionali a Ponente, meridionali a Levante. Mare generalmente mosso, molto mosso a Ponente. Umidità su valori medio-alti. Segnalazioni protezione civile per pioggia, temporali e vento.

LUNEDI' 15 NOVEMBRE - Residua instabilità con rovesci o temporali ancora possibili al mattino sul Centro e sul Ponente, graduale attenuazione dei fenomeni e qualche spazio soleggiato nella seconda parte della giornata. Temperature stazionarie nei valori minimi, lieve aumento le massime. Venti tra moderati e forti settentrionali. Mari in calo fino a mosso ovunque la sera. Umidità su valori bassi. Segnalazioni protezione civile per temporali, vento e mare.

TENDENZA MARTEDI' 16 E MERCOLEDI' 17 NOVEMBRE - Martedì giornata caratterizzata da cielo nuvoloso con qualche schiarita. Temperature in calo e venti moderati o forti. Mercoledì cielo irregolarmente nuvoloso con le temperature in aumento e venti in attenuazioni che saranno deboli o moderati.