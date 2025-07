Assolto l'ex capitano dell'Imperia Calcio, non abusò della figlia della compagna

Il tribunale collegiale di Imperia (presidente Carlo Alberto Indellicati) ha assolto stamani perché il fatto non sussiste un ex capitano dell'Imperia Calcio di 44 anni, accusato di violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne della sua ex compagna. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero, Enrico Cinnella Della Porta, aveva chiesto una condanna a 10 anni di reclusione.

I fatti risalgono al periodo di convivenza dell'uomo con la madre della ragazzina

I fatti risalgono al periodo di convivenza dell'uomo con la madre della ragazzina che all'epoca, tra il 2018 e il 2020, aveva tra i 12 e i 14 anni. Diversi sono gli episodi contestati. La giovane aveva rivelato i presunti abusi all'insegnante, che a sua volta aveva contattato i genitori, i quali hanno poi denunciato l'accaduto all'autorità giudiziaria. L'assoluzione è seguita a una intensa attività istruttoria, portata avanti anche dagli avvocati della difesa, Nicola Menardo e Cristina Rei, del Foro di Torino, che si è concretizzata con una serie di consulenze psicologiche e psichiatriche e con l'intervento di esperti in materia di prova del dna.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook