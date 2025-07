Sampdoria, Kyaer e Skitta nel mirino di Fredberg

La nuova Sampdoria è più che mai un cantiere aperto ma - sotto traccia - i blucerchiati iniziano già a sondare il terreno per qualche nuovo innesto. C'è grande curiosità rispetto al contributo che potrà dare il neo ceo sportivo Fredberg. Il dirigente danese si occuperà di coordinare l'area tecnica segnalando, grazie all'analisi dei dati, anche profili da seguire.

Un paio di giocatori che starebbe valutando la Samp dal nord Europa sono Jeppe Kyaer, danese di 21 anni del Bodo Glimt (Serie A norvegese), nonché Naatan Skyttä, finlandese classe 2002, di proprietà dell'USL Dunkerque (Ligue 2 francese).

Si tratta di due centrocampisti. Il primo ha qualità più offensive (ha alle spalle anche un'esperienza nell'Ajax) e può giocare come trequartista in un teorico 3-4-1-2 su cui potrebbe puntare il neo allenatore Donati. Si annuncia un'estate ricca di novità in entrata e in uscita per i blucerchiati.

Oggi e domani le visite mediche dei calciatori della squadra a Genova, da sabato i primi allenamenti a Bogliasco e poi martedì il via al ritiro di Ponte di Legno.