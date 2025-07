Operazione "alto impatto" tra i vicoli e la Darsena: multe e arresti nella notte

Stretta sui controlli in Darsena a Genova dove, nella notte, è andato in scena un'operazione "alto impatto".

L’operazione ha visto l’impiego congiunto di tutte le Forze di Polizia, della Polizia Locale e di militari dell’Esercito in un approccio integrato alle diverse criticità rilevate. Il dispositivo è stato diretto dal Dirigente della Divisione Anticrimine, coadiuvato da Funzionari dell’Ufficio Volanti e dei Commissariati Centro e Pre. Il servizio si è svolto in coordinamento con il Comandante della Compagnia Carabinieri di Centro, in attuazione delle direttive impartite nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di martedì 8 luglio e secondo le modalità condivise in sede di Tavolo Tecnico del Questore tenutosi lunedì 14 luglio, volte ad assicurare il potenziamento dei dispositivi di controllo nel Centro Storico e in zona Darsena, specie nei quadranti serali e notturni.

Controlli: ecco dove

Durante l’attività, che si è svolta nelle zone di via di Prè e i caruggi limitrofi (ex Ghetto, Vigne e San Luca, Maddalena, Piazza Caricamento e Sottoripa), nonché della Darsena, si è proceduto al controllo di persone, veicoli ed esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Intenso è stato il monitoraggio delle aree interessate da fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e dalla presenza di persone dedite all’abuso di alcool, oltre che di aggregazioni giovanili violente. Estesi i controlli anche alle adiacenze della stazione ferroviaria di Principe.

Multe, identificazioni e arresti

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, con i rispettivi team cinofili antidroga, hanno elevato sanzioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale, nei riguardi di 5 soggetti, di cui 4 stranieri, di età compresa tra i 20 e i 49 anni. Sequestrati complessivamente 15gr. di hashish ed 1 dose di cocaina.

Un 26enne e un 21enne, entrambi stranieri, sono stati accompagnati in Questura e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione in quanto irregolari sul Territorio Nazionale. La loro posizione è tuttora al vaglio.

Nel corso dei controlli in zona Darsena sono stati individuate e identificate due persone che occupavano abusivamente un’imbarcazione ormeggiata. Personale della Guardia di Finanza ha altresì controllato 4 esercizi commerciali, in via Gramsci e in via del Campo, rilevando una violazione fiscale relativa al registratore di cassa. I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno operato con la Polizia Locale controllando 2 esercizi pubblici e sanzionando 3 persone per ubriachezza molesta.

I numeri della maxi operazione

Di seguito i dati complessivi dell’attività operativa, iniziata alle ore 00.00 e proseguita fino alle 7.00 odierne:

n. 63 operatori delle forze di Polizia, dell’Ordine e militari dell’Esercito Italiano impiegati per il servizio

n. 104 persone identificate e controllate

n. 6 veicoli controllati

n. 6 esercizi pubblici controllati

n. 8 persone segnalate in via amministrativa

sostanza stupefacente sequestrata 15 gr. hashish e 1 dose di cocaina.

La capillare azione messa in campo, già sperimentata nei mesi scorsi con servizi ad “alto impatto” mira a ripristinare la legalità e aumentare il livello di sicurezza per tutti i cittadini e sarà seguita da analoghe iniziative anche in altre zone dell’area metropolitana.

