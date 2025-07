Dalla Piazzetta al mondo, il CLIP di Portofino e le nuove stelle della lirica: Primocanale in diretta

× Il tuo browser è obsoleto.

Nato nel 2015, il Concorso Lirico Internazionale di Portofino, conosciuto anche con l'acronimo Clip, realizzato dall'associazione Bottesini e ideato dal direttore artistico Francesco Daniel Donati è ormai diventato un punto di riferimento nel mercato mondiale soprattutto per la sua specificità, quella di scoprire e sostenere giovani talenti che nel passato hanno preso slancio da questa iniziativa per avviare importanti carriere nei teatri dei tutto il mondo come è capitato ai vincenti di alcune recenti edizioni, vedi Gemma Summefield che ha debuttato al Covent Garden di Londra o Chiara Isotton per la quale si è aperto il sipario del Metropolitan di New York: “Clip è ormai un evento di portata internazionale – afferma con orgoglio il presidente onorario Monique Pudel –. Un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor, alcuni dei quali fortemente radicati nel territorio e consapevoli sia della straordinaria bellezza del luogo sia delle sfide organizzative che comporta”.

Protagonisti provenienti da tutto il mondo

L'edizione 2025 è arrivata alla stretta finale. 200 le candidature pervenute da quasi 50 paesi – età compresa tra i 18 e i 32 anni - con una presenza rilevante da Cina (13), Italia (12), Corea del sud (12) e Ucraina (6): “Le tipologie vocali – spiega Donati - includono soprani, tenori, controtenori, mezzosoprani e baritoni. Una prima scrematura ha portato a 92 concorrenti che verranno valutati da una giuria di altissimo profilo presieduta da Dominique Meyer, ex-sovrintendente della Scala di Milano e attualmente direttore esecutivo dell'Orchestre de Chambre di Losanna”. Martedì e mercoledì prossimi si terranno le eliminatorie al Teatrino di Portofino recentemente ristrutturato dove ogni candidato presenterà due arie a propria scelta, giovedì 24 ci sarà la semifinale mentre la finale di venerdì 25 luglio sarà ospitata al Teatro Sociale di Camogli dove i giudici procederanno alle votazioni anche se i vincitori saranno comunicati ufficialmente domenica 27 al termine del concerto che si terrà in Piazzetta a Portofino (ore 21). Un concerto che Primocanale trasmetterà in diretta: “Il motore che anima la kermesse – sottolinea l'assessore alla Cultura di Regione Liguria Simona Ferro – è sempre la ricerca del talento e la soddisfazione più grande è quella di vedere artisti molto giovani provenienti da diverse nazioni esprimersi in un contesto magico come quello del nostro territorio per poi, i più meritevoli, spiccare il volo nel proprio percorso artistico in una prospettiva nazionale ed internazionale”.

