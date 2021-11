L'agenda degli appuntamenti di lunedì 15 novembre

GENOVA - Gli eventi previsti quest'oggi in Liguria.

GENOVA - Salone di Rappresentanza - Palazzo Tursi ore 10:30 'Uno sguardo oltre il Ponte'. Alle 10.50 tavola rotonda sul tema 'Perché Genova' con Marco Bucci, Giovanni Toti e Paolo Emilio Signorini, presidente AdSP Mar Ligure Occidentale. Anche da remoto.

GENOVA - Sala Trasparenza - Regione - Piazza De Ferrari, 1 ore 12:30 Conferenza stampa per l'avvio della sperimentazione di 'Surgery Tracker', web application sviluppata dall'ospedale San Martino in collaborazione con Liguria Digitale. Presenti Giovanni Toti, Salvatore Giuffrida, dg San Martino e l'amministratore unico di LIGURIA Digitale, Enrico Castanini.

GENOVA - via Poligono, Quezzi ore 14:00 Chiusura del cantiere Amiu di bonifica in via Poligono di Quezzi. Presenti l'assessore all'ambiente Matteo Campora, il presidente Municipio Bassa Valbisagno Massimo Ferrante, il dirigente Amiu Bonifiche Francesco Chiantia.

GENOVA - Sala Trasparenza (piazza De Ferrari 1), ore 15:00 Conferenza stampa di presentazione di Wall of Dolls, l'evento dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, in programma sabato 20 novembre 2021.

SANTA MARGHERITA LIGURE - Hotel Regina Elena ore 17:00 Concessione spiagge: incontro tra i balneari liguri e dell'alta Toscana.

GENOVA - Terrazza Colombo ore 18,30 "Siamo i primi a cambiare", evento organizzato da Primocanale. Presenti le autorità liguri, tra gli altri il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci.