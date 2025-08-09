Sampdoria, passione oltre categoria: superata quota 17 mila abbonati

Squadra ancora in costruzione ma quello che non manca mai - in casa Sampdoria - è il sostegno dei tifosi. Sono già oltre 17 mila gli abbonamenti staccati all'inizio della seconda fase della campagna "Noi siamo noi" lanciata dal club blucerchiato. Nel primo giorno di vendita libera più di 1000 tessere staccate: testimonianza di affetto nei confronti dei colori blucerchiati al netto di una fase storica che resta delicata per il club, al terzo anno di fila in Serie B dopo la rocambolesca salvezza di poco più di un mese fa nel playout con la Salernitana. Cifre dall'enorme peso specifico e che sorprendono: ora l'obiettivo di raggiungere il risultato dell'anno scorso (19.406, record per lo scorso campionato cadetto) è concreto per la tifoseria doriana. "Noi siamo noi e noi ci abboniamo" il motto promosso dalla Federclubs anche con uno striscione che sta facendo il giro dei circoli blucerchiati in città (tra le prime tappe il club dei Praini a Prà).

Lavori in corso

Un mercato da cui si attendono novità da qui ai prossimi giorni, dopo gli arrivi di Henderson e Ferri a centrocampo, nonché di Cuni in attacco. Si attendono rinforzi in difesa: Rus del Pisa resta un obiettivo caldo. Si attende l'annuncio di Cherubini in arrivo dalla Roma. Altre mosse anche in entrata saranno comunque legate a ulteriori uscite, dopo quelle di Vieira, Meulensteen, Tutino e Ntanda nell'ultima settimana: in questa fase in rampa di lancio per una probabile partenza ci sono Ricci, Vulikic e La Gumina. Domani alle 17 la Sampdoria tornerà in campo a Bogliasco - a porte chiuse - contro il Pontedera in amichevole: sarà l'ultimo match prima dell'esordio in Coppa Italia in programma lunedì 18 agosto alle 18,30 contro lo Spezia allo stadio "Picco" della Spezia.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook