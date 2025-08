Sampdoria, ecco il primo innesto: arriva Cuni

Il primo innesto di mercato della stagione - per la Sampdoria - è un nome a sorpresa. Il club blucerchiato ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Marvin Cuni, attaccante albanese classe 2001 che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Rubin Kazan. Per lui un contratto fino al 2029. Un giocatore che ha giocato anche in Italia nel Frosinone, con 25 presenze e 2 gol nella stagione 23/24 in Serie A.

A caccia di riscatto

Cuni arriva da una stagione negativa in Russia, con 10 presenze (spesso da subentrato) e zero gol segnati col Kazan. Ora l'avventura blucerchiata con Massimo Donati in panchina. Una scelta a sorpresa in un reparto offensivo dove Coda e Tutino - protagonisti ieri di una gara luci e ombre col Sant'Angelo - restano sul mercato. La Sampdoria intanto conosce i suoi primi impegni ufficiali in B (esordio lunedì 25 agosto col Modena a Marassi) e ha ufficializzato anche le prossime tre gare amichevoli a Bogliasco con Novara, Pontedera e Sestri Levante.

