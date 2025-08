Sampdoria, altra mossa a sorpresa: vicino Jordan Ferri

Il mercato della Sampdoria forse si è finalmente sbloccato, in questi primi giorni di agosto. Dopo l'ufficialità dell'arrivo dell'attaccante albanese Marvin Cuni (ex Frosinone) dal Rubin Kazan, ora i blucerchiati stanno provando a chiudere per Jordan Ferri, centrocampista francese del Montpellier di 33 anni. Contatti in corso col club transalpino - appena retrocesso in Ligue 2 - per l'arrivo del giocatore che ha caratteristiche di centrocampista centrale: un'idea per la mediana nel 4-2-3-1 su cui sta puntando il tecnico doriano Massimo Donati in questa prima fase di stagione. Jordan Ferri è un giocatore d'esperienza: 358 partite nella Serie A francese, 21 presenze in Europa League e 9 in Champions League. In carriera ha vestito anche le casacche di Lione e Nimes, sempre in Francia. Per lui nell'ultima stagione 27 presenze stagionali con due assist.

Chi viene e chi va

Il possibile arrivo di Jordan Ferri si inserisce in una fase di mercato in cui la Sampdoria sta chiudendo anche alcune operazioni in uscita, come le partenze di Vieira e Ntanda aspettando di risolvere il futuro dei giocatori con gli ingaggi più alti, tra cui Tutino. Restano vivi anche altri obiettivi in entrata come Abildgaard (Como), Cherubini (Roma) e Mulattieri (Sassuolo) tra centrocampo, trequarti e attacco.

