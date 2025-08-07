Sampdoria, ecco Liam Henderson: è il colpo a sorpresa

È Liam Henderson, centrocampista scozzese di 29 anni, il colpo a sorpresa in arrivo a centrocampo per la Sampdoria. Il giocatore è svincolato, l'anno scorso ha messo insieme 36 presenze in A con l'Empoli e ha una lunga esperienza in Italia anche con le maglie di Bari, Lecce, Verona e Palermo. Può ricoprire il ruolo di mezzala e di trequartista, in generale si tratta di un giocatore molto versatile ed esperto. Sarà Henderson il secondo innesto a centrocampo dunque dopo quello di Jordan Ferri, ufficializzato oggi. Si attendono ora ulteriori arrivi: praticamente definito quello di Cherubini, esterno d'attacco che sarà prelevato dalla Roma in prestito.

Servono rinforzi anche in difesa: piacciono Rus del Pisa e Andrea Carboni del Monza. In uscita Leonardi che sarà ceduto al Catania.