Sampdoria, oltre 15 mila abbonati dopo la prima fase di prelazione

La Sampdoria ha superato le 15 mila tessere vendute nella prima fase della campagna abbonamenti, che si sta chiudendo in queste ore: un dato in linea con quello dell'anno scorso quando, in questa fase, i blucerchiati arrivarono a quota 15.600 (il dato finale fu di 19.406, record per lo scorso campionato di Serie B). Una cifra che ha un peso specifico notevole, in questa fase storica del club blucerchiato, visto che l'anno scorso la Sampdoria si presentava tra le teoriche regine del mercato mentre in questa stagione gli interrogativi sono molti.

Tifosi vicini alla squadra

I tifosi blucerchiati si confermano dunque più che mai vicini alla squadra al netto dei venti di contestazione nei confronti della società che si sono manifestati nelle ultime settimane con striscioni e iniziative. Una squadra che resta in costruzione, con molti giocatori in arrivo e in partenza: si attende - dopo l'arrivo di Cuni - l'ufficialità di Jordan Ferri in entrata dal Montpellier. Ma sono molte altre le trattative in corso: in via di definizione, su tutte, la cessione di Tutino all'Avellino, che ha già lasciato Genova per sostenere le visite mediche per la squadra irpina a Roma. E intanto giovedì scatta la seconda fase della campagna abbonamenti: l'obiettivo di eguagliare il dato dell'anno scorso è possibile.

