Sampdoria bocciata: 0-0 nell'amichevole col Novara

La Sampdoria delude nell'amichevole a porte chiuse contro il Novara a Bogliasco: 0-0 al Mugnaini di fronte a una squadra di Serie C. Dopo le due vittorie contro i dilettanti di Nuova Camunia e Sant'Angelo i blucerchiati si fermano di fronte alla prima squadra "prof" affrontata in questa fase di preparazione estiva. Brutto risultato e soprattutto brutta prova per la squadra di Massimo Donati, parsa imballata a livello fisico ma anche incapace di creare vere occasioni da gol nel corso di un match sempre piuttosto bloccato.

La Samp è scesa in campo inizialmente con un 4-3-1-2 con Benedetti a supporto di Sekulov e Coda. Quest'ultimo ha ricevuto pochi palloni giocabili e ha faticato ad andare al tiro. Nel complesso la squadra - affidata inizialmente a Bellemo e Conti in mezzo supportati da Depaoli mezz'ala - non è mai riuscita a esprimere una qualità di gioco accettabile.

Squadra da rinforzare

A meno di due settimane dall'esordio in Coppa Italia con lo Spezia una prova preoccupante per i doriani, che hanno bisogno di rinforzi - dopo le ultime partenze di Meulensteen, Vieira e Tutino - per presentarsi al via della nuova stagione. I blucerchiati hanno comunque definito l'arrivo di Jordan Ferri (il centrocampista ha sostenuto oggi le visite mediche a Genova), a breve la Samp dovrebbe chiudere anche per Cherubini della Roma. Tra i nomi nuovi spunta l'interessamento per Andrea Carboni, terzino sinistro del Monza classe 2001.

Il tabellino

SAMPDORIA-NOVARA 0-0

SAMPDORIA (4-3-1-2)

Ghidotti; Venuti (18' st Girelli), Ferrari (1' st Vulikic), Riccio, Ioannou (18' st Giordano); Depaoli (32' st Papasergio), Bellemo, Conti; Benedetti (32' st Casalino); Sekulov (18' st La Gumina), Coda (32' st Cuni). A disp. Tantalocchi, Ravaglia, Ricci, Malanca, Paratici, Diop. All. Donati.

NOVARA (4-3-1-2)

Boseggia (32' st Negri); D'Alessio (32' st Cannavaro), Citi, Lorenzini (17' st Khailoti), Agyemang (17' st Dell'Erba); Ranieri (32' st Di Munno), Basso, Collodel (32' st Arboscello); Donadio (17' st Maressa); Alberti (32' st Gerardini), Da Graca. A disp. Trifino, Lartey, Asencio, Camolese, Deseri, De Mori, Federico, Sibilio, Aurelio. All. Zanchetta.

ARBITRO

Burlando di Genova.

