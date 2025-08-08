Sampdoria, ecco Henderson a Bogliasco. Ufficiale Tutino all'Avellino

Cantiere aperto sul mercato per la Sampdoria: oggi a Bogliasco il primo allenamento di Liam Henderson, centrocampista scozzese ex Empoli prelevato solo ieri in un reparto che ha visto in questi giorni l'arrivo anche del francese Jordan Ferri. Un paio di rinforzi che seguono l'operazione Cuni in attacco, nel contesto di una squadra che cambierà ulteriormente pelle da qui alle prossime settimane.

Caccia ai rinforzi

I blucerchiati hanno nel mirino rinforzi un po' in tutti i reparti: c'è attesa soprattutto per capire chi sarà il prossimo innesto in difesa. Viene seguito con attenzione Rus del Pisa, su Andrea Carboni - terzino sinistro del Monza - c'è concorrenza dalla Serie A (Cremonese e Parma). Con la Roma ai dettagli l'arrivo in prestito di Cherubini ma può tornare d'attualità per il centrocampo Darboe, già in blucerchiato due anni fa e nell'ultima stagione al Frosinone. Altre piste: in salita la strada per Mulattieri del Sassuolo, in stand by l'idea Pafundi con l'Udinese. Tra i pali piace Klinsmann del Cesena come alternativa a Ghidotti. Possibili uscite: rumors dall'estero per Ricci, su Ioannou l'interesse della Juve Stabia, va piazzato anche La Gumina.

Tutino in prestito all'Avellino

Intanto è ufficiale la cessione di Gennaro Tutino all'Avellino, in prestito con opzione e obbligo di riscatto "a condizione" per gli irpini: il riscatto non sarebbe legato a un'eventuale promozione in Serie A dell'Avellino bensì al raggiungimento di alcuni bonus specifici da parte del giocatore.

