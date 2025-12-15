Ipotesi esalazioni di monossido un appartamento a Borgo Fornari, 5 intossicati, tre sono bambini

Intossicazione in un appartamento a Borgo Fornari da dove è scattato l'allarme intorno alle 16.30. Cinque persone sono rimaste intossicate, tra cui tre bambini. Sono stati ricoverati tutti in codice rosso tra il San Martino e il Gaslini.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i nuclei NBCR (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico), per risalire all'origine dell'intossicazione. L'ipotesi è quella di una fuoriuscita di ossido di Carbonio.