Sampdoria, dopo Ferri ecco Cherubini. Test col Novara

Il mercato della Sampdoria si sta finalmente muovendo anche in entrata. Dopo l'arrivo dell'attaccante albenese Marvin Cuni, oggi a Bogliasco si vedrà per la prima volta Jordan Ferri, centrocampista francese di 33 anni prelevato dal Montpellier: per lui visite mediche in mattinata a Genova. Un profilo d'esperienza anche internazionale per i blucerchiati. Molto vicino anche Luigi Cherubini, 21 anni, esterno d'attacco in arrivo dalla Roma in prestito: un elemento reduce da una buona stagione in B con la Carrarese e che può dare un contributo prezioso soprattutto come esterno sinistro sia in un 4-2-3-1 sia in un 4-3-3. Servono rinforzi in attacco dopo la partenza di Tutino verso Avellino (operazione che sarà ufficializzata a fine settimana): rallenta l'idea Pafundi dell'Udinese, resta nel mirino Mulattieri del Sassuolo.

L'amichevole col Novara

Oggi a Bogliasco gara amichevole (ore 17,30) contro il Novara per i blucerchiati. Out Ricci, non al meglio anche Romagnoli, Pedrola e Leonardi che lavorano a parte in questi giorni. Test che sarà a porte chiuse - vista la tribuna non agibile al Mugnaini - in una stagione che riparte con tanti tifosi sempre vicini alla squadra, come confermano gli oltre 15.500 abbonamenti staccati in fase di prelazione nella prima fase della campagna abbonamenti.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook