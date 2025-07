"Noi siamo noi", la campagna abbonamenti Samp firmata Marco Ponti

"Noi siamo noi" - un chiaro omaggio alla memoria di Vujadin Boskov - è il motto con cui scatta la campagna abbonamenti 2025/25 della Sampdoria. L'autore del video che lancia il tesseramento dei tifosi per il campionato alle porte è Marco Ponti, regista de "La Bella Stagione" (film iconico sull'anno dello storico scudetto blucerchiato del '91), con le musiche di Pivio e Aldo De Scalzi. L'immagine è quella di una bambina che - per cercare un oggetto "per dire chi siamo" - punta sui colori blucerchiati e sulla tessera della Sampdoria, la presenza allo stadio per seguire la squadra del cuore.Una Sampdoria che - affidata a Massimo Donati in panchina e con tante novità in vista - è chiamata a riscattare la scorsa deludente stagione.

I prezzi

La campagna abbonamenti è scattata oggi. I prezzi: 184 euro per la Gradinata Sud intera (meno di 10 euro a partita), 162 euro per la Gradinata Nord (meno di 9 euro a partita), nei distinti si spenderà 261 euro per l'abbonamento intero, in tribuna inferiore il prezzo massimo sarà 720 euro, tribuna d'onore a 1620 euro. Previste riduzioni per le donne, gli over 60, gli Under 14 e gli Under 6. Attraverso i canali on line su Ticket One ci sarà uno sconto del 10 per cento rispetto ai prezzi applicati nei punti vendita. Tutti i dettagli sul sito ufficiale della Sampdoria.

