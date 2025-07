Sampdoria: i tifosi contestano la società ma sostengono la squadra

Lo striscione esposto nella notte dallo storico club dei Fedelissimi Sampdoriani dopo la riunione plenaria di ieri sera tra tante anime del tifo blucerchiate è eloquente. I supporters doriani hanno deciso di confermare la contestazione nei confronti della società e in particolare della proprietà rappresentata dal presidente Manfredi (nei giorni scorsi alcuni striscioni avevano tirato in ballo anche l'investitore Tey e il consigliere inglese Nathan Walker) ma nel contempo continueranno a sostenere la squadra e anche il suo nuovo allenatore, Massimo Donati, arrivato a Bogliasco un paio di giorni fa.

L'invito ad abbonarsi

"Mister e squadra, buona partenza" si legge in uno striscione dei Fedelissimi che poi non usa mezzi termini per esprimere il malcontento nei confronti dell'attuale dirigenza. Insomma, la stagione blucerchiata inizia - a livello ambientale - con una contestazione dei tifosi che dovrebbe essere a oltranza, almeno finché non ci saranno svolte a livello societaria. Nel corso della riunione di ieri i tifosi hanno comunque invitato a abbonarsi regolarmente e a criticare l'operato del club "all'interno dello stadio".

La ripartenza della squadra

Intanto sono i primi giorni di lavoro per la nuova area tecnica doriana. Ieri lunga riunione tra il neo ceo dell'area sportiva Fredberg, il ds Andrea Mancini, il mister Donati e il dirigente Invernizzi per fare il primo punto sulle strategie di mercato: in arrivo molte novità in uscita e in entrata. Tra i primi giocatori a partire La Gumina, che piace al Pescara. Resta viva l'idea Fulignati della Cremonese per la porta, molti altri i profili - soprattutto giovani - che verranno valutati. Tra domani e venerdì visite mediche dei calciatori a Genova, probabilmente nel week end i primi allenamenti a Bogliasco e quindi - martedì - la partenza per il ritiro di Ponte di Legno dove la Sampdoria resterà fino al 1 agosto.

