Sampdoria, ecco Mattia Sala in arrivo dal Pisa

Il mercato in entrata della Sampdoria entra nel vivo. Dopo l'arrivo dell'attaccante Marvin Cuni in prestito dal Rubin Kazan e la trattativa aperta col Montpellier per il centrocampista francese Jordan Ferri, ora i blucerchiati sarebbero vicini a chiudere per il giovane trequartista classe 2005 Mattia Sala del Pisa, ex prodotto del settore giovanile del Milan l'anno scorso al Pontedera in Serie C.

Linea verde

Mattia Sala è un profilo giovane che potrebbe tornare utile al 4-2-3-1 disegnato dal tecnico blucerchiato Massimo Donati in questa prima fase della stagione. Nell'ultima stagione per lui a Pontedera 36 presenze, 1 gol e 1 assist, nel campionato di Serie C.

