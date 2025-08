Tutino-Sampdoria, c'eravamo tanto amati: torna all'Avellino

Gennaro Tutino - che solo un anno fa sembrava essere il grande colpo dell'estate della Sampdoria, accolto dai tifosi blucerchiati all'aeroporto - è pronto a lasciare Genova per tornare dopo nove anni all'Avellino. Le visite mediche dell'attaccante campano con la squadra irpina - neopromossa in Serie B - potrebbero andare in scena già nei primi giorni della settimana alle porte. Tutino andrà ad Avellino in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione della squadra campana (peraltro molto ambiziosa) in Serie A. Anche se a livello tecnico la Sampdoria perde un giocatore di qualità per la categoria (che pure non ha brillato la scorsa stagione anche a causa di un lungo infortunio), questa cessione permette ai doriani di liberarsi di buona parte di un ingaggio pesante, intorno agli 850 mila euro. L'Avellino dovrebbe farsi carico di circa la metà dello stipendio: le parti si sono avvicinate in modo deciso nella serata di ieri.

Meulensteen verso il Go Ahead Eagles

Un altro giocatore in rampa di partenza è Meulensteen che sembra vicino a un ritorno in Olanda, con un'offerta in arrivo dal Go Ahead Eagles. Il centrocampista ex Vitesse si è rivelato probabilmente l'acquisto più indovinato della campagna acquisti della scorsa stagione ma in questo momento la Sampdoria ha l'esigenza di fare cassa e tagliare il monte ingaggi per fare spazio a nuovi profili. Nelle ultime ore - dopo l'ufficializzazione di Cuni, attaccante ex Frosinone - i blucerchiati si sono avvicinati in modo deciso a Jordan Ferri, centrocampista francese del Montpellier, e a Mattia Sala, giovane trequartista del Pisa. Intanto oggi la Sampdoria torna ad allenarsi a Bogliasco: il cantiere - tra gente che va e viene (definite anche le partenze di Vieira e Ntanda) - resta più che mai aperto.

