Sampdoria: in arrivo Jordan Ferri, ufficiale Meulensteen in Olanda

Il Mugnaini di Bogliasco quasi come un albergo, tra calciatori che vanno e vengono. Definito ufficialmente il passaggio a titolo definitivo di Meulensteen agli olandesi del Go Ahead Eagles (altre operazioni già chiuse quelle di Vieira al San Josè Earthquakes e di Ntanda all'Anderlecht), si sta ultimando il passaggio di Tutino all'Avellino: oggi le visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per l'attaccante che torna in Irpnia dopo nove anni. In entrata sta per essere annunciato l'arrivo di Jordan Ferri, centrocampista francese del Montpellier che potrebbe essere a Bogliasco già nella giornata di domani. Altri nomi caldi che potrebbero essere definiti a breve quelli di Cherubini (Roma), Abildgaard (Como) e Rus, difensore rumeno del Pisa già inseguito dai blucerchiati un paio d'anni fa.

Tanti obiettivi

Su altri giocatori - come Mulattieri del Sassuolo o Pafundi dell'Udinese - la Sampdoria dovrebbe tentare l'affondo in una seconda fase del mercato. Qualcosa si può ancora muovere in uscita: la Juve Stabia è interessata a Ioannou, il Bari sta sondando il ritorno di Benedetti (operazione che potrebbe permettere ai doriani di riabbracciare Sibilli rientrato in Puglia per fine prestito).

Campagna abbonamenti

Domani a Bogliasco l'amichevole a porte chiuse (ore 17,30) col Novara, intanto si attende in serata il dato sulla fase di fine prelazione per la campagna abbonamenti che sarebbe in linea con il risultato dell'anno scorso (in questa fase furono 15.600 le tessere staccate, il dato finale su 19.406): cifre dal peso specifico maggiore in questo momento storico visto che la Sampdoria, dopo la stagione peggiore della sua storia, è ancora tutta in fase di costruzione.

