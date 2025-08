Sampdoria, l'ora dei tagli: rebus Tutino, ai saluti Vieira e Ntanda

Il mese di agosto dovrà - gioco forza - segnare un passo diverso per la Sampdoria sul mercato. Ad oggi l'unica mossa in entrata, un po' a sorpresa, è segnata dall'arrivo di Cuni (attaccante ex Frosinone in prestito dal Rubin Kazan) ma si aspettano ulteriori operazioni. Tra le novità in uscita ci sono quelle ormai in via di definizione di Ronaldo Vieira che andrà agli americani del San Josè Earthquakes e di Ntanda che ripartirà dall'Anderlecht.

Situazione ad oggi ancora di stallo invece sul fronte Tutino: l'Avellino vuole il giocatore in prestito ma per ora non va oltre l'offerta di 300 mila euro di ingaggio (i restanti 800 mila sarebbero ancora a carico della Sampdoria) e la trattativa non decolla. Il Pescara si è defilato su Massimo Coda che - dopo il ritiro di Ponte di Legno e la doppietta messa a segno nell'amichevole contro il Sant'Angelo - sembra aver convinto il tecnico blucerchiato Donati che ne ha chiesto la conferma in rosa. Altri possibili nomi in uscita restano Vulikic (piace ad Avellino, Pescara, Cesena e Entella) così come Leonardi (Cagliari).

Chi può arrivare

Ma chi sono i giocatori che possono interessare, in entrata, alla Sampdoria? Se l'attacco si libererà di qualche esubero un nome spendibile è quello di Mulattieri del Sassuolo, che piace però anche a Empoli e Spezia. Restano vive le piste Albidgaard (Como) e Cherubini (Roma) tra centrocampo e trequarti, in avanti viene seguito Elia Giani (Pisa) che ha già avuto Donati allenatore a Legnago e nella Serie B greca. Piace anche Stefano Gori, portiere ex Spezia attualmente svincolato.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook