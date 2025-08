Rennes - Genoa, ecco dove i tifosi al seguito possono comprare i biglietti

Il Genoa è tornato ad allenarsi dopo l'amichevole di ieri pareggiata con una rappresentativa universitaria giapponese (1-1). Oggi lavori di recupero e carichi da smaltire con programmi calibrati su misura e circuiti atletici individuali. Il tutto a una decina di giorni dal debutto in Coppa Italia previsto per il giorno di Ferragosto alle 21.15 contro una tra Padova e Vicenza che si incontreranno domenica prossima e a tre dalla trasferta in Francia ospiti del Rennes, ultima amichevole prima del debutto in campionato. La squadra partirà per la Francia venerdì, l'incontro si terrà al 'Roazhon Park' alle 18. A questo proposito la società rende noto che i tifosi che seguiranno la squadra potranno compare i biglietti direttamente al Gate 14 dello stadio, situato all’interno dell’area riservata alla tifoseria ospite. Il prezzo di acquisto è di 10 euro con metodo di pagamento cash o tramite carta di credito.

