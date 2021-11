GENOVA - La Liguria ha fatto registrare 193 positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.318 tamponi molecolari e 7500 tamponi antigenici rapidi. Di questi nuovi casi, 35 sono a Imperia, 2 a Savona, 98 a Genova, 19 nel Tigullio, 39 alla Spezia.

I pazienti negli ospedali sono 5 in meno di ieri, in tutto 98, di cui 7 in terapia intensiva.

Si registra una vittima, un uomo di 91 anni all'ospedale San Martino.

Sul fronte dei vaccini, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1.710 dosi.