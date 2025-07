Violenza nel centro accoglienza, il Comune di S.Stefano Magra: "Servono più controlli"

Il Comune di Santo Stefano Magra nello spezzino chiede un rafforzamento dei controlli dopo quanto avvenuto venerdi' in un centro di accoglienza di Vincinella quando un migrante ha tentato di colpire con una coltellata un operatore del centro-



"I gravissimi fatti di violenza si sono verificati all’interno del Centro con ingresso incontrollato di soggetti terzi - spiega il Comune con il sindaco Paola Sisti e il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Jacopo Alberghi -. Proprio per questo, come già segnalato in tempi non sospetti, pretendiamo che venga esercitata un’adeguata custodia degli spazi e che gli organi istituzionali a ciò deputati, Prefettura in primis e Forze di Polizia in ambito di immigrazione, procedano a tutte le necessarie verifiche e ispezioni, relazionando al sindaco".

Il Comune ricorda come a giugno si fossero verificati altri episodi di violenza nel Centro Commerciale La Fabbrica. "Abbiamo sempre creduto nell'accoglienza ma non intendiamo farlo a discapito del nostro territorio; attualmente siamo al limite e dobbiamo preservare i livelli di sicurezza e decoro che hanno sempre fatto di Santo Stefano un’ottima realtà in cui vivere". E ancora: "Il nostro Comune non può e non deve subire situazioni di questo tipo ed è per questo che chiediamo attenti e costanti controlli dei centri ad opera della Prefettura, valutando e disponendo anche la chiusura in assenza di un cambio di rotta rispetto all’attuale gestione".

