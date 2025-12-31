Sampdoria, il colpo a sorpresa è Mitoglu. In arrivo anche Begic

Mitoglu, nuovo difensore della Sampdoria

La mossa a sorpresa di mercato per la Sampdoria, proprio nelle ultime ore del 2025, arriva in difesa. Accordo raggiunto per il tesseramento di Gerasimos Mitoglu, difensore centrale greco di 26 anni in scadenza con l'Aek Atene e in arrivo ai blucerchiati a parametro zero. Il calciatore è annunciato a Bogliasco già nei primi giorni di gennaio (la ripresa degli allenamenti tra il 3 e il 4 gennaio al Mugnaini) e potrebbe già essere teoricamente disponibile per la gara del 10 gennaio ad Avellino. Mitoglu però nell'attuale stagione non è di fatto mai stato utilizzato all'Aek Atene: il giocatore - vista la scelta di non rinnovare - era entrato in rotta col club ellenico. La sua condizione insomma sarà da riattivare sul ritmo partita, ma si tratta comunque del primo rinforzo in un reparto - la difesa - che ha bisogno di innesti in questa sessione. Probabilmente, alla luce del lungo stop di Venuti, ci saranno presto altre operazioni in entrata nel reparto.

Nuovi volti a Bogliasco

Mitoglu diventa così uno dei primi quattro innesti della Sampdoria che saranno disponibili già dai primi di gennaio. Oltre ai già definiti arrivi di Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia, e Matteo Brunori, attaccante del Palermo, è in arrivo anche Tjas Begic, esterno sinistro di 22 anni che si trasferisce in prestito dal Parma (l'anno scorso era in B al Frosinone). Si muoverà parecchio anche in uscita da qui alle prossime settimane: dopo la partenza di Pedrola al Las Palmas in prestito, su Bellemo c'è l'interesse del Padova, per Benedetti è in corsa l'Entella (oltre al Cesena), per Riccio l'interesse dell'Avellino, su Vulikic c'è il Bari mentre Ioannou piace a Pafos (Cipro) e Juve Stabia.