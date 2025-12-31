Sport

Torna alla homepage

Sampdoria, il colpo a sorpresa è Mitoglu. In arrivo anche Begic

Il difensore greco ex Aek Atene prelevato dai blucerchiati a parametro zero, l'esterno sinistro sloveno proviene dal Parma. Altri due innesti dopo Esposito e Brunori: quattro nuovi giocatori annunciati a Bogliasco ai primi di gennaio
1 minuto e 29 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
Un ragazzo sorridenteMitoglu, nuovo difensore della Sampdoria

La mossa a sorpresa di mercato per la Sampdoria, proprio nelle ultime ore del 2025, arriva in difesa. Accordo raggiunto per il tesseramento di Gerasimos Mitoglu, difensore centrale greco di 26 anni in scadenza con l'Aek Atene e in arrivo ai blucerchiati a parametro zero. Il calciatore è annunciato a Bogliasco già nei primi giorni di gennaio (la ripresa degli allenamenti tra il 3 e il 4 gennaio al Mugnaini) e potrebbe già essere teoricamente disponibile per la gara del 10 gennaio ad Avellino. Mitoglu però nell'attuale stagione non è di fatto mai stato utilizzato all'Aek Atene: il giocatore - vista la scelta di non rinnovare - era entrato in rotta col club ellenico. La sua condizione insomma sarà da riattivare sul ritmo partita, ma si tratta comunque del primo rinforzo in un reparto - la difesa - che ha bisogno di innesti in questa sessione. Probabilmente, alla luce del lungo stop di Venuti, ci saranno presto altre operazioni in entrata nel reparto.

Nuovi volti a Bogliasco

Mitoglu diventa così uno dei primi quattro innesti della Sampdoria che saranno disponibili già dai primi di gennaio. Oltre ai già definiti arrivi di Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia, e Matteo Brunori, attaccante del Palermo, è in arrivo anche Tjas Begic, esterno sinistro di 22 anni che si trasferisce in prestito dal Parma (l'anno scorso era in B al Frosinone). Si muoverà parecchio anche in uscita da qui alle prossime settimane: dopo la partenza di Pedrola al Las Palmas in prestito, su Bellemo c'è l'interesse del Padova, per Benedetti è in corsa l'Entella (oltre al Cesena), per Riccio l'interesse dell'Avellino, su Vulikic c'è il Bari mentre Ioannou piace a Pafos (Cipro) e Juve Stabia. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Un uomo con la barba
Martedì 30 Dicembre 2025

Sampdoria: squalificati Foti e Pozzi ad Avellino. Ma ci saranno Brunori e Esposito

Le decisioni del giudice sportivo dopo il movimentato match con la Reggiana. In Irpinia ci saranno i primi due innesti di mercato, vicino anche Begic del Parma: biglietti solo ai tesserati per i tifosi residenti in provincia di Genova
Un calciatore
Martedì 30 Dicembre 2025

Sampdoria, suggestione Mina. E spunta il ritorno di Veroli

Tanti nomi sul taccuino dei blucerchiati sul mercato, con Brunori e Esposito in chiusura. Occhio anche a Bastoni e Franco Carboni
Un uomo in maglietta
Lunedì 29 Dicembre 2025

Sampdoria: stagione finita per Venuti. Spuntano Begic e Sernicola

Confermata la lesione del legamento crociato del ginocchio destro per il difensore blucerchiato che verrà operato. Sul mercato in definizione gli affari Esposito e Brunori, ma piacciono anche altri profili
Un calciatore grida, esulta
Lunedì 29 Dicembre 2025

Sampdoria-Brunori, è fatta: sorpasso last minute sullo Spezia

Gli aquilotti hanno provato a inserirsi nella trattativa ma alla fine l'attaccante del Palermo ha detto sì ai blucerchiati: prestito secco di sei mesi
Un calciatore dello Spezia
Domenica 28 Dicembre 2025

La Sampdoria respira e si rinforza: Esposito e Brunori in arrivo

Dopo la vittoria sulla Reggiana spazio al mercato di gennaio: nel mirino anche Mulattieri, Dorval, Odenthal e Martinelli. Valigie pronte per Pedrola, destinazione Las Palmas
Un uomo seduto che parla
Sabato 27 Dicembre 2025

Gregucci: "Sampdoria, una vittoria di cuore. Ora abbiamo una squadra"

La vittoria dei blucerchiati con la Reggiana, decisivi Conti e Barak. Nervi tesi: espulsi Foti e Pozzi, contestazione dei tifosi in tribuna d'onore a Manfredi. Probabile rottura del crociato per Venuti
I tifosi della Sampdoria
Sabato 27 Dicembre 2025

La Sampdoria batte la Reggiana e mette il naso fuori dalla zona pericolo

I gol di Conti e Barak per la rimonta blucerchiata dopo la rete iniziale di Portanova. Nell'intervallo blitz dei tifosi della Sud in tribuna d'onore: contestato il presidente Manfredi, presente allo stadio

TAGS