Prima il furto in casa poi la fuga: arrestato un 41enne a Genova

Prima il furto in un'abitazione di via Coronata a Genova, poi la fuga in direzione di via Cornigliano. L'intervento degli agenti della polizia ha permesso di bloccare il fuggiasco. L'uomo aveva con sé numerosi oggetti trafugati dall'abitazione tra cui monili, banconote e monete straniere di diverso taglio, una mazzetta da 900 euro in contanti e gli attrezzi usati per lo scasso.

Una volta identificato è stato arrestato con l'accusa di rapina e portato in carcere a Marassi. Si tratta di un 41enne straniero. Nel mentre una seconda volante ha contatto i proprietari dell'abitazione e ha effettuato un sopralluogo rilevando danneggiamenti alla finestra e due camere da letto a soqquadro.

La collaborazione tra il privato cittadino che, grazie al suo senso civico, ha immediatamente avvisato la Polizia e il tempestivo intervento degli operatori, ha permesso di ottenere un importante risultato, riuscendo a sorprendere il 41enne in flagranza di reato e recuperare l'intera refurtiva.