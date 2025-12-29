Sampdoria: stagione finita per Venuti. Spuntano Begic e Sernicola

Lorenzo Venuti

La Sampdoria - che sta definendo in queste ore gli arrivi di Salvatore Esposito dallo Spezia e di Matteo Brunori dal Palermo - incassa il responso, che era nell'aria, del pesante stop di Lorenzo Venuti che si era fermato nel match vinto sabato scorso con la Reggiana. Per il difensore toscano confermata la lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Nei prossimi giorni verrà operato, e in ogni caso per Venuti la stagione è finita. A questo punto la Sampdoria deve muoversi alla caccia di un ulteriore rinforzo in difesa (almeno uno era già atteso, calda l'idea di Odenthal del Sassuolo): tra i profili attenzionati anche quello di Sernicola, 28 anni, della Cremonese, che ha però parecchio mercato in B. Un giocatore già seguito dalla Samp nella scorsa sessione, non sarebbe comunque l'unica opzione sul tavolo.

Taccuino pieno

Altro nome associato alla Sampdoria nelle ultime ore quello di Tjas Begic, attaccante sloveno di 22 anni di proprietà del Parma, l'anno scorso in B al Frosinone. In questo momento il giocatore non sta trovando spazio ai ducali: si tratta di un attaccante esterno che può agire a sinistra e che può rappresentare un'alternativa ai giocatori già in rosa. Resta vivo da parte della Sampdoria, a proposito di attaccanti esterni, anche l'interesse per Dorval del Bari. Come attaccante centrale il primo obiettivo ad oggi è ancora Mulattieri del Sassuolo, oggi in prestito al Deportivo La Coruna. Sul fronte portiere, con Radunovic che passa dal Cagliari allo Spezia, si accende il fronte Martinelli, 19enne della Fiorentian: è lui oggi il primo obiettivo della Sampdoria come alternativa a Ghidotti.