Sampdoria: squalificati Foti e Pozzi ad Avellino. Ma ci saranno Brunori e Esposito

Salvatore Foti

La Sampdoria si affiderà - al rientro in campionato sabato 10 gennaio ad Avellino - alla coppia formata da Angelo Gregucci e Attilio Lombardo in panchina. Com'era prevedibile oggi è arrivata puntuale la squalifica per Salvatore Foti (formalmente vice allenatore dei blucerchiati alle spalle di Gregucci) e per Nicola Pozzi, componente dello staff tecnico del Doria. Entrambi sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo dopo la gara fin troppo accesa di sabato scorso con la Reggiana.

Il giudice sportivo

Foti è stato espulso "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria". Pozzi è stato mandato via dall'arbitro Collu "per avere, al 22° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale". Sempre nel post Sampdoria-Reggiana spiccano le squalifiche per una giornata inflitte a Gennaro Scognamiglio, direttore tecnico della Reggiana, e di David Morelli, preparatore atletico della squadra emiliana. Anche loro sono stati coinvolti negli attimi di tensione nell'intervallo della gara di sabato scorso a Marassi. Ammenda di 5000 euro al match analyst della Sampdoria Marco Ferri "per avere, al termine del primo tempo, all'ingresso del tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto un'espressione offensiva a un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un assistente".

Una giornata di squalifica anche a Gondo della Reggiana "per avere, al termine della gara, con tono minaccioso, rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa". Ammonizione e ammenda di 1000 euro con diffida (quarta sanzione) per il calciatore della Reggiana Manolo Portanova, "sanzione aggravata perché capitano della squadra". Anche Portanova, peraltro autore del momentaneo vantaggio reggiano prima della rimonta blucerchiato, è finito sul referto arbitrale nell'ambito di una partita fin troppo nervosa e movimentata. Ammenda di 2000 euro alla Sampdoria "a titolo di responsabilità oggettiva per avere un proprio collaboratore assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina della società avversaria". Quest'ultima sanzione non riguarda dunque un tesserato ma un collaboratore della società nelle gare interne. Curiosità a latere: nonostante un arbitraggio tutt'altro che perfetto Collu di Cagliari - dopo quanto accaduto in Sampdoria-Reggiana - è stato designato oggi dalla Can di A per la sfida Juventus-Lecce in programma sabato a Torino.

Ad Avellino i tifosi genovesi solo "tesserati"

Intanto l'Osservatorio del Viminale sulle manifestazioni sportive si è espresso in queste ore sulla trasferta di Avellino: la vendita dei biglietti ai residenti di Genova sarà limitata ai soli possessori della tessera del tifoso, vendita libera negli altri settori. Si tratta di una decisione scaturita dopo il blitz dalla Sud verso la tribuna d'onore da parte di alcuni ultrà sabato pomeriggio - nell'intervallo di Sampdoria-Reggiana - per contestare il presidente Matteo Manfredi.

Mercato: ecco Esposito e Brunori

La Sampdoria intanto continua a lavorare sul mercato. Come anticipato in questi giorni, sono ormai definiti gli affari Salvatore Esposito e Matteo Brunori: i due giocatori sosteranno le visite mediche nei primi giorni di gennaio e saranno già disponibili nella gara del 10 gennaio ad Avellino. In chiusura anche l'intesa col Parma per l'arrivo di Begic, esterno sinistro del Parma (22 anni): presito con diritto di riscatto. In attesa di ulteriori colpi (suggestione Mina in difesa, più concrete le piste Veroli e Bastoni) la Sampdoria deve ora sfoltire la rosa: Pedrola si sta già allenando col Las Palmas in Spagna.