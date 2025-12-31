Genoa, porta girevole: la Juve non molla Perin. Ipotesi Livakovic o Mandas

Mattia Perin, Dominik Livakovic e Christos Mandas

Il Genoa ha fretta, la Juventus proprio no. E allora, sembra proprio che il ritorno di Perin all’amato Grifone venga congelato. Almeno fino all’estate quando, eventualmente, potrebbero aprirsi scenari oggi complicati.

Per lasciar andare Mattia, ancora vincolato da un contratto fino al 2027, il club bianconero avrebbe bisogno subito di un nuovo vice-Di Gregorio. Per questo, i tempi non sarebbero istantanei. Così, tornano di stretta attualità due piste già sondate di recente: la prima, considerata quella principale, conduce a Livakovic, portiere croato di proprietà del Fenerbahce oggi in prestito al Girona. Dominik vorrebbe cambiare aria e, per questo, il suo entourage valuta attentamente la strada che porta a Pegli. L’alternativa è Christos Mandas, in questa stagione praticamente panchinaro fisso alla Lazio, chiuso da Provedel e smanioso di tornare a dimostrare il suo eccellente valore. Sia per Livakovic, sia per Mandas l’ipotesi sarebbe quella di un prestito fino a giugno. Soluzione pare gradita da tutte le parti.

Ma Diego Lopez, al suo primo mercato da direttore sportivo rossoblù, si guarda in giro, cercando di capire se in qualche campionato europeo ci possano essere profili in grado di allargare il ventaglio delle scelte.

La nuova squadra dei portieri rossoblù

E Leali? E Siegrist? L’arrivo di un nuovo numero uno fatalmente porterebbe a ridisegnare il pacchetto portieri al Genoa. Con Sommariva confermato come terzo, appare scontato che uno tra Nicola e Ben sia destinato a fare le valigie. Il più papabile è Leali che, dopo la vetrina degli ultimi mesi da titolare al Grifone, potrebbe avere richieste interessanti. Magari come secondo di Provedel alla Lazio, in caso di partenza di Mandas.

Porte girevoli, insomma, come antipasto del mercato al via venerdì. La fretta del Genoa sembra un motore importante per attendersi a breve qualche novità che, sullo slancio del più canonico effetto domino, porterà in contemporanea diversi portieri a cambiare casacca.