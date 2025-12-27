Gregucci: "Sampdoria, una vittoria di cuore. Ora abbiamo una squadra"

Angelo Gregucci

"Una prestazione di cuore, sentita e difficile. Tutti atteggiamenti che mi fanno sperare, come gruppo di lavoro, che in questo momento si può usare il termine squadra. Siamo andati sotto e abbiamo rimontato. Abbiamo una squadra. Il mercato? Di quello parlatene coi direttori". Così Angelo Gregucci - allenatore della Sampdoria in tandem con Salvatore Foti - dopo la vittoria sulla Reggiana che permette ai blucerchiati di prendere fiato nella lotta salvezza del campionato di B.

Espulsi Foti e Pozzi

Una gara in cui è successo un po' di tutto anche a livello disciplinare. Espulso all'intervallo lo stesso Foti per proteste, espulsi per la Reggiana il direttore tecnico Scognamiglio e il preparatore atletico Morelli. Nella ripresa espulso in campo Nicola Pozzi (staff tecnico della Samp) e dopo il fischio finale rosso anche a Gondo per la Reggiana. "Un finale concitato. Ci sono state delle espulsioni da una parte e dall'altra. Un finale concitato per la posta in palio" dice Gregucci, che poi racconta di un confronto acceso con Portanova. "Io conosco suo papà, ho smesso io perché ho i capelli bianchi, non sono più in campo da tempo. Ho cercato di chiuderla lì. Non era necessario. Non ho capito di cosa si sia lamentato dopo il gol del 2-1, forse ha detto qualche parola" le parole di Gregucci.

A proposito di clima caldo e di arbitraggio tutt'altro che convincente da parte di Collu, anche dal vice allenatore della Reggiana Sibilano arriva qualche lamentela. "Il primo gol della Sampdoria è arrivato su una decisione sbagliata. L'arbitro prima ha dato il fallo da fondo, poi il calcio d'angolo. Però abbiamo giocato un'ottima partita contro una squadra forte - dice Sibilano - la squadra ha risposto dopo la sconfitta di Pescara. I loro cambi sono stati importanti".

Barak decisivo, brutto stop per Venuti

Da Gregucci la valutazione dei singoli ma anche l'emozione per questa vittoria pesante. "Complimenti a chi è entrato, è stato importante se non decisivo. Barak si sta allenando bene da un po' di tempo. Avere una squadra vuol dire avere giocatori professionisti che determinano quando entrano. Pafundi è un giovane, deve imparare a capire che nelle categorie che contano dovrà leggere l'impatto fisico. In genere un piccolo e svelto può mettere in difficoltà un fisicato. Noi ci aspettiamo di più da Simone. Conti? Si è ritagliato lo spazio attraverso il lavoro, con poche chiacchiere. Un ragazzo che merita. Deve continuare così". Tra le note negative di giornata il brutto infortunio di Venuti: per il difensore ex Fiorentina la probabile rottura del crociato destro.

Poi l'emozione di Gregucci. "Secondo me la Sampdoria è una cosa grande. Il mondo della Sampdoria è grande. Porta delle responsabilità. La Sampdoria per me è un anziano di 86 anni che ho incontrato a Bogliasco. Mi ha riconociuto, questo già per me è un motivo di vanto. Si è messo a piangere, mi ha detto che non aveva più la moglie, non aveva più nessuno. Ma che gli era rimasta solo la Sampdoria. Pagherei di tasca mia per farlo felice".

La contestazione a Manfredi

Nel contesto di una giornata positiva della Sampdoria, il blitz di circa una centinaio di tifosi che dalla Sud hanno raggiunto la tribuna nell'intervallo per contestare il presidente Matteo Manfredi, presente allo stadio. Alcuni tifosi hanno raggiunto la tribuna d'onore dove hanno ribadito - a parole - la loro contestazione nei confronti di Manfredi e dell'attuale proprietà, invitata ormai da tempo a farsi da parte. Manfredi ha poi lasciato lo stadio nel corso del secondo tempo.