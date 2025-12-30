Sampdoria, suggestione Mina. E spunta il ritorno di Veroli

Yerri Mina del Cagliari

Si annuncia un gennaio da rivoluzione - sul mercato - per la Sampdoria. Mentre si stanno definendo gli ultimi dettagli per gli arrivi di Brunori dal Palermo e di Salvatore Esposito dallo Spezia (con gli aquilotti in ballo alcuni bonus ma l'intesa è vicina, il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento) molti nomi vengono associati ai blucerchiati tra i possibili obiettivi in entrata. Tra le piste più suggestive delle ultime ore quella di Yerry Mina, 31enne difensore colombiano del Cagliari (11 presenze e 1 gol nell'attuale Serie A). Operazione difficile visto che si tratterebbe per il giocatore di un passaggio dalla A alla B anche se in questo momento non è da escludere un possibile passaggio in prestito, lontano dal club sardo, per lo stesso Mina, sotto contratto col Cagliari fino al 2028 con uno stipendio intorno agli 800 mila euro.

Quanti nomi

La Sampdoria sta guardando a molti obiettivi soprattutto in difesa, visti i limiti già mostrati dall'organico nel reparto (dove è stato adattato il centrocampista Abildgaard) e anche alla luce del lungo stop di Lorenzo Venuti dopo l'infortunio di sabato scorso nel match con la Reggiana a Marassi. Un nome che può tornare d'attualità quello di Davide Veroli, 22 anni, sempre di proprietà del Cagliari ma in questo momento in prestito al Palermo: per lui fin qui 6 presenze nell'attuale campionato coi rosanero, l'anno scorso ne aveva giocato complessivamente 14 proprio alla Sampdoria dove potrebbe avere più spazio come braccetto difensivo nella difesa a tre dei blucerchiati guidati dal tandem Gregucci-Foti. Altro nome accostato alla Samp in difesa quello di Simone Bastoni, ex Spezia oggi al Cesena: ai romagnoli può interessare Benedetti, tra le possibili uscite dalla Sampdoria. Da gennaio si valuterà comunque il reintegro in lista di Altare, che è fuori per infortunio dallo scorso maggio. Molte altre trattative possibili in questi giorni: tra i nomi più interessanti Bedic, esterno sinistro d'attacco del Parma. Piace tra difesa e centrocampo anche Franco Carboni, 22 anni, giocatore dell'Inter attualmente in prestito all'Empoli dove ha collezionato fin qui 7 presenze: è il fratello di Valentin Carboni, attualmente al Genoa. Due settimane da vivere a tutta mercato per la Sampdoria: ripresa del campionato di B sabato 10 gennaio ad Avellino.