Sampdoria-Brunori, è fatta: sorpasso last minute sullo Spezia

Un tentativo last minute dello Spezia di inserirsi sull'affare Brunori-Sampdoria non cambia il destino dell'attaccante 31enne in uscita dal Palermo. Nonostante l'inserimento degli aquilotti - forse una manovra di disturbo considerando anche l'operazione ormai definita di Salvatore Esposito in uscita proprio dallo Spezia verso la Samp - alla fine Brunori ha confermato il suo sì nei confronti dei blucerchiati. Accordo col Palermo sulla base di un prestito secco di sei mesi, da qui a giugno. Decisiva la volontà del calciatore di accettare il trasferimento in blucerchiato come rinforzo del reparto offensivo al fianco, al momento, di Coda e Cuni aspettando ulteriori rinforzi (Mulattieri resta un'idea calda).
Radunovic allo Spezia, Martinelli verso la Samp
A proposito delle vicende incrociate di mercato sull'asse Spezia-Sampdoria, gli aquilotti hanno chiuso per Radunovic, portiere in uscita dal Cagliari che arriva ai liguri in prestito. Radunovic era anche un obiettivo della Sampdoria, che ora può chiudere per il 19enne Martinelli della Fiorentina, altro portiere in arrivo a Genova sempre in prestito.
Pedrola al Las Palmas
Altra operazione in dirittura d'arrivo quella di Pedrola, che torna in Spagna e si legherà al Las Palmas: prestito con diritto di riscatto. Anche l'anno scorso Pedrola, di questi tempi, lasciò la Samp per trasferirsi temporaneamente al Bologna. Un giocatore di qualità che ha bisogno di giocare con continuità per ritrovare la migliore condizione: resta, al momento, un calciatore controllato dalla Sampdoria.
