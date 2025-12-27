Sampdoria-Reggiana LIVE ore 15: ci sono Cherubini e Giordano

Lo stadio Luigi Ferraris

Sampdoria in campo oggi a Marassi (ore 15) con la Reggiana nell'ultimo impegno di un anno solare che - comunque andranno le cose oggi - è già entrato nella storia come il peggiore di tutti i tempi per i blucerchiati. E però oggi la squadra guidata dal tandem Gregucci-Foti ha l'occasione di mettere fuori il naso dalla zona pericolo. Ieri la carica dei tifosi della Sud a Bogliasco e le parole di Gregucci ("Stiamo crescendo ma siamo sempre all'inferno") a ribadire ancora una volta la necessità di cambio di passo da parte di una squadra che può e deve fare di più, aspettando il mercato di gennaio che - a stretto giro di posta - dovrebbe portare rinforzi in molti reparti iniziando da Salvatore Esposito a centrocampo e Matteo Brunori in attacco.

Le scelte

La Sampdoria si affida a una formazione piuttosto simile a quella che aveva pareggiato una settimana fa a Padova, con Pafundi e Coda in attacco. Si rivedono però Cherubini come mezz'ala al posto di Barak, spazio a Giordano al posto di Ioannou a sinistra. Non convocato Pedrola, in odore di partenza destinazione Las Palmas (Spagna). La Reggiana - guidata in panchina da Davide Dionigi (ex calciatore blucerchiato) - è a caccia di riscatto dopo la sconfitta di Pescara.

Le formazioni ufficiali

SAMPDORIA-REGGIANA ore 15

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Venuti, Abildgaard, Hadzikadunic; Depaoli, Conti, Henderson, Cherubini, Giordano; Pafundi, Coda. A disp. Krastev, Ravaglia, Coucke, Cuni, Ricci, Bellemo, Ferrari, Vulikic, Ioannou, Narro, Barak, Benedetti. All. Gregucci-Foti.



REGGIANA (3-5-2)

Motta; Papetti, Magnani, Quaranta; Marras, Charlys, Reinhart, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Novakovich. A disp. Saro, Seculin, Libutti, Sampirisi, Rozzio, Bonetti, Rover, Mendicino, Vallarelli, Bertagnoli, Tripaldelli, Basili, Lambourde, Gondo. All. Dionigi.

ARBITRO

Collu di Cagliari. Assistenti: Niedda di Ozieri e Biffi di Treviglio. Quarto ufficiale: Calzavara di Varese. VAR: Nasca di Bari. AVAR: Mazzoleni di Bergamo.