Sampdoria, Coda recupera le forze. Cuni verso il rientro

Massimo Coda in azione

La Sampdoria lavora a Bogliasco in vista della gara di sabato (ore 15) a Padova. Oggi lavoro differenziato per Massimo Coda: una "gestione" che va avanti da ieri, il giocatore sarà comunque disponibile per la sfida dell'Euganeo. A 37 anni, l'attaccante campano - che sta giocando con grande continuità da tutta la stagione - rappresenta l'unica vera prima punta in rosa e la Sampdoria è attenta più che mai nel non "spremerlo" troppo almeno negli allenamenti. In attesa del mercato di gennaio e di probabili rinforzi soprattutto in attacco - con Brunori e Mulattieri nomi caldi - da domani dovrebbe rientrare in gruppo Marvin Cuni: l'albanese può essere un'arma in più, almeno in panchina, forse già per la gara in Veneto. Sempre oggi differenziato per Riccio e Benedetti, entrambi alle prese con leggeri acciacchi da gestire giorno per giorno.

A Padova i tifosi doriani ci saranno

Dopo le polemiche e il disappunto ufficiale da parte della stessa Sampdoria per il divieto di trasferta imposto a Palermo venerdì scorso per i tifosi residenti in Liguria, la gara di Padova potrà invece essere seguita regolarmente dai tifosi blucerchiati: disponibili 1500 biglietti nel settore ospiti in vendita da oggi fino alle 19 di venerdì presso il circuito Vivaticket. Trasferta aperta a tutti, anche ai non possessori di tessera del tifoso, anche se c'è comunque una restrizione: i residenti della provincia di Genova non potranno acquistare i biglietti per il settore Tribuna Est.

Oggi Manfredi in Lega B a Milano

Oggi intanto Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria, è stato presente in Lega B a Milano, di cui è consigliere, per la riunione di fine anno. Solo nella giornata di ieri Manfredi era intervenuto sulla contestazione dei tifosi nei confronti della società (e dunque anche nei confronti di Manfredi) capendo la delusione degli stessi tifosi: "Loro fanno bene a pretendere di più".