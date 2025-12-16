Cronaca

Morte di Valentina Squillace a Savona, la polizia locale lancia appello ai testimoni

di Annissa Defilippi
Una giovane vita spezzata in una mattinata di ordinaria routine. Valentina Squillace, 22 anni, studentessa al quarto anno di Giurisprudenza all'Università di Genova, è morta questa mattina, martedì 16 dicembre 2025, dopo essere stata investita e trascinata per diverse decine di metri da un tir in corso Tardy e Benech, arteria trafficata che collega il casello autostradale al porto cittadino.

La dinamica dell'incidente

L'incidente si è verificato intorno alle 8, in prossimità delle strisce pedonali vicino all'incrocio con via Servettaz. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava attraversando la strada quando è stata agganciata dal mezzo pesante, un camion di una ditta di logistica spagnola diretto al terminal portuale. L'autista non si sarebbe immediatamente accorto dell'impatto: è stato un passante a segnalargli l'accaduto, costringendolo a fermarsi dopo che la giovane era stata trascinata per almeno 60 metri. Immediati i soccorsi del 118, con automedica e ambulanza della Croce Oro Mare, oltre all'intervento dei vigili del fuoco. Purtroppo, per Valentina non c'è stato nulla da fare: è deceduta sul posto a causa delle gravissime lesioni riportate.

L'appello della polizia locale

La polizia locale di Savona, che ha chiuso temporaneamente il tratto di strada per i rilievi, sta lavorando intensamente per chiarire l'esatta dinamica. Al momento, si sta verificando se la 22enne stesse attraversando regolarmente sulle strisce e se fattori come la pioggia battente abbiano influito sulla visibilità. È già stata ascoltata una testimone oculare, ma gli investigatori ritengono cruciali ulteriori contributi per una ricostruzione completa. Appello ai testimoni: la polizia locale invita chiunque abbia assistito al sinistro o disponga di informazioni utili a contattare il numero 019811818.

Valentina, diplomata nel 2022 all'Istituto Boselli-Alberti di Savona, abitava in città con la famiglia. La notizia ha sconvolto la comunità savonese e l'ambiente universitario genovese. L'Università di Genova ha espresso "profondo e sentito cordoglio" per la "tragica e prematura scomparsa", mentre il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore Simona Ferro hanno manifestato commozione a nome della giunta, sottolineando l'importanza della sicurezza stradale. Corso Tardy e Benech è noto per il transito intenso di mezzi pesanti e non è nuovo a incidenti gravi: vent'anni fa, nello stesso tratto, perse la vita Federica Barbiero, 28enne agente della polizia locale. I residenti da tempo denunciano la pericolosità del rettilineo, soprattutto per gli attraversamenti pedonali. Al momento, non risultano altre persone coinvolte con conseguenze gravi. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità. 

