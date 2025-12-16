Morte di Valentina Squillace a Savona, la polizia locale lancia appello ai testimoni

La dinamica dell'incidente
L'appello della polizia locale
La polizia locale di Savona, che ha chiuso temporaneamente il tratto di strada per i rilievi, sta lavorando intensamente per chiarire l'esatta dinamica. Al momento, si sta verificando se la 22enne stesse attraversando regolarmente sulle strisce e se fattori come la pioggia battente abbiano influito sulla visibilità. È già stata ascoltata una testimone oculare, ma gli investigatori ritengono cruciali ulteriori contributi per una ricostruzione completa. Appello ai testimoni: la polizia locale invita chiunque abbia assistito al sinistro o disponga di informazioni utili a contattare il numero 019811818.
Valentina, diplomata nel 2022 all'Istituto Boselli-Alberti di Savona, abitava in città con la famiglia. La notizia ha sconvolto la comunità savonese e l'ambiente universitario genovese. L'Università di Genova ha espresso "profondo e sentito cordoglio" per la "tragica e prematura scomparsa", mentre il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore Simona Ferro hanno manifestato commozione a nome della giunta, sottolineando l'importanza della sicurezza stradale. Corso Tardy e Benech è noto per il transito intenso di mezzi pesanti e non è nuovo a incidenti gravi: vent'anni fa, nello stesso tratto, perse la vita Federica Barbiero, 28enne agente della polizia locale. I residenti da tempo denunciano la pericolosità del rettilineo, soprattutto per gli attraversamenti pedonali. Al momento, non risultano altre persone coinvolte con conseguenze gravi. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità.
