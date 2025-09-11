Sport

Torna alla homepage

Coda ricarica la Samp: "Non buttiamoci giù, le potenzialità ci sono"

L'attaccante blucerchiato a Miano per il Premio Gentleman: "Sono fiducioso, serve equilibrio. Il record di gol in B? Voglio giocare fino a 40 anni"
2 minuti e 28 secondi di lettura
di Marco Bisacchi

Massimo Coda – premiato a Milano col premio “Gentleman Fair Play” dedicato a Piermario Morosini – carica la Sampdoria, chiamata sabato al match col Cesena a Marassi (ore 19,30) per riscattare le prime due sconfitte in campionato. “Son tranquillo e fiducioso quest'anno. Le potenzialità ci sono per fare meglio dell'anno scorso. Non vogliamo buttarci già giù. Ci vuole equilibrio, è chiaro che in una piazza come la Samp i risultati sono tutto e se non arrivano quelli, si inizia a fare fatica. Però dobbiamo restare equilibrati. Con la testa, soprattutto i giocatori più esperti devono trasmettere le cose per fare bene”.

Una squadra rinnovata

Cosa cambia per Massimo Coda in questo nuovo campionato con la Samp? Cosa cambia soprattutto nella squadra oggi affidata a Donati in panchina, con gli arrivi – tra gli altri – degli azzurrini Under 21 Cherubini e Pafundi in attacco? “Abbiamo preso tanti giocatori bravi nell'uno contro uno, che saltano l'uomo. Era la cosa che ci mancava principalmente l'anno scorso. Quest'anno ce l'abbiamo. Col tempo, con l'equilibrio, con la gente che ci dà fiducia ne usciamo fuori”.

Un Coda che in questo momento è l'unica vera prima punta nella Sampdoria, destinato a giocare come riferimento unico nella nuova Samp? Un problema o no? “No, io ho fatto bene sia da solo sia a due in passato. L'importante è avere gente vicino che gioca a calcio e mi capisce” dice Coda.

L'allenatore Donati

Sull'allenatore Donati, già al bivio nel match col Cesena. “Il mister è arrivato con noi dall'inizio. Ha dato un'impronta del suo gioco per giocare in verticale invece che tenere la palla come fanno le squadre di adesso. Per me ha buone qualità. Ripeto, i risultati faranno la differenza anche per il mister” dice Donati.

Il record d gol in B

Per Massimo Coda record di gol assoluti (136 reti) nel campionato di Serie B, dopo la rete messa a segno dieci giorni fa col Sudtirol. Quali i gol più belli? “Ho fatto diversi gol al volo, ne ricordo uno al Lecce e uno alla Salernitana. Uno l'anno scorso con la Sampdoria, al volo col Modena. Ce ne sono diversi. Sicuramente è stata una bella soddisfazione quella del record. Mi gratifica della carriera che ho fatto”.

Inseguire il record di Shwoch è stata una pressione che ha condizionato Coda in questi ultimi mesi? “Io ho sempre sentito Schwoch in questi anni. E lui mi diceva che avrei sentito sempre maggiore pressione, avvicinandomi al suo record. E mi diceva che sarebbe stato difficile batterlo. Ho sentito un po' la pressione, ma anche per un'annata che non è andata tanto bene. Ma io sono un ragazzo tranquillo”.

Un "vecchietto" terribile

Oggi Coda ha quasi 37 anni. Ma nessuna idea di appendere le scarpe al chiodo. “Io mi son detto sempre di arrivare a 40 anni. Finché sto bene fisicamente andrò avanti. Almeno altri tre o quattro anni” dice l'attaccante campano.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Un uomo in maglia blucerchiata, seduto su una sedia
Mercoledì 10 Settembre 2025

Samp, Donati va avanti sul 4-3-3: riecco Pafundi e Cherubini

Impiego part time per i due azzurrini Under 21, rientrati a Bogliasco. Sabato il Cesena a Marassi: sempre out Coubis
I tifosi della Sampdoria tra bandiere e fumogeni in uno stadio
Martedì 09 Settembre 2025

Samp, l'appello della Federclubs: "Trasmettiamo l'amore alla squadra"

Sabato la sfida col Cesena: esordio di Barak, ballottaggio tra Cuni e Coda. Per l'attaccante campano domani a Milano la consegna del premio "Gentleman Fair Play" intitolato a Morosini
I fumogeni blucerchiati dei tifosi della Sampdoria in uno stadio di calcio
Lunedì 08 Settembre 2025

Samp, operazione Cesena: biglietti low cost e un Barak in più

Ripresa degli allenamenti a Bogliasco per i blucerchiati, impegnati sabato (ore 19,30) a Marassi contro i romagnoli. Serve il riscatto dopo due kappaò di fila
Un uomo seduto a un tavolo indossa la maglia della Sampdoria
Domenica 07 Settembre 2025

Samp-Cesena, primo bivio: Donati a caccia di certezze

Tra una settimana il ritorno in campo dei blucerchiati: serve una reazione dopo le prime due sconfitte
Un calciatore con la maglia numero 7 esulta di schiena
Venerdì 05 Settembre 2025

Bellemo eroe per caso: salva una donna e cerca riscatto nella Samp

Tanti messaggi di sostegno via social per il centrocampista blucerchiato che è intervenuto col fratello - in una frazione di Chioggia - per soccorrere una donna aggredita e accoltellata. Una storia a lieto fine: ora però il giocatore vuole crescere in campo
I tifosi della Sampdoria, bandiere e fumogeni in uno stadio
Giovedì 04 Settembre 2025

Sampdoria, due sabati a Monza e Bari. Con l'Entella di venerdì sera

Gli anticipi e posticipi dei blucerchiati nel campionato di Serie B da qui a novembre. Intanto Romagnoli, Altare e Girelli sono stati tagliati dalla lista dei calciatori utilizzabili dalla squadra di Donati.