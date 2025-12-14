Sampdoria, Brunori pista calda. Può arrivare dal Palermo

Matteo Brunori del Palermo

Il nome più caldo in vista del mercato di gennaio - per la Sampdoria - è quello di Matteo Brunori. L'attaccante, 31 anni, in questo momento sta trovando meno spazio nel Palermo: per lui 4 panchine consecutive coi rosanero nel corso del campionato attuale dove ha collezionato comunque 11 presenze, 1 gol e 1 assist con la maglia rosanero. Il giocatore è sceso nelle gerarchie della squadra di Pippo Inzaghi (era in panchina anche venerdì in occasione del successo sulla stessa Sampdoria al Barbera) e il Palermo può aprire al prestito ai blucerchiati o comunque al prestito a una squadra che non è tra le dirette concorrenti dei siciliani per la lotta promozione. Oggi i blucerchiati - penultimi in classifica - hanno necessità di rinforzi in tutti i reparti, in primis in attacco, per uscire dalla zona retrocessione. Anche se la squadra di Foti e Gregucci, pur in una situazione di diffoltà, ha mostrato proprio a Palermo qualche passo in avanti.

Servono i rinforzi

Mercato che ufficialmente inizierà dopo le gare di sabato a Padova e del 27 dicembre a Marassi con la Reggiana, anche se da tempo circolano parecchi nomi accostati alla Samp in entrata. Sempre in attacco piacciono tra gli altri Ambrosino (Napoli, giocatore già seguito in estate), Johnsen (Cremonese) e Mulattieri (Sassuolo, in prestito al Deportivo La Coruna) oltre a un eventuale ritorno di De Luca (Cremonese) che già in estate aveva però rifiutato la destinazione blucerchiata preferendo restare fuori lista tra i grigiorossi in Serie A. Samp che è chiamata a rinforzarsi anche in altri reparti, tra difesa e centrocampo: il nome più suggestivo (ma la pista è difficile) quello di Salvatore Esposito, centrocampista di uno Spezia che oggi - come la stessa Samp - si trova pienamente coinvolto nella lotta per evitare la Serie C.