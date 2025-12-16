Cronaca

Torna alla homepage

Danni strutturali a un edificio in via Sampierdarena, 12 evacuati

30 secondi di lettura
di a.p.

Un condominio di via Sampierdarena, al cui interno si trovano 12 appartamenti, è stato fatto sgomberare dopo che sono stati rilevati dei danni strutturali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova per le indagini del caso.

In uno degli appartamenti erano in corso dei lavori di ristrutturazione e i danni all'edificio potrebbero essere diretta conseguenza. In corso le indagini.

Dopo le prime verifiche quattro dei dodici appartamenti sono stati ritenuti abitabili. In tutto sono 12 le persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. A gestire il loro collocamento temporaneo è il Comune di Genova. Cinque dovrebbero trovare autonoma sistemazione in hotel.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Via Piacenza
Giovedì 27 Novembre 2025

Sfollati via Piacenza, misure a sostegno del condominio andato a fuoco

Esenzione canone unico occupazione suolo-cosap per ripristino
Domenica 09 Novembre 2025

"Mille giorni senza casa", i residenti di via Piacenza: "Ora basta, dateci risposte"

Era il 14 febbraio del 2023 quando l'incendio ha distrutto il tetto e diverse abitazioni della palazzina costringendo 90 persone ad abbandonare la propria casa

TAGS