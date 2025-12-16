Danni strutturali a un edificio in via Sampierdarena, 12 evacuati

Un condominio di via Sampierdarena, al cui interno si trovano 12 appartamenti, è stato fatto sgomberare dopo che sono stati rilevati dei danni strutturali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova per le indagini del caso.

In uno degli appartamenti erano in corso dei lavori di ristrutturazione e i danni all'edificio potrebbero essere diretta conseguenza. In corso le indagini.

Dopo le prime verifiche quattro dei dodici appartamenti sono stati ritenuti abitabili. In tutto sono 12 le persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. A gestire il loro collocamento temporaneo è il Comune di Genova. Cinque dovrebbero trovare autonoma sistemazione in hotel.