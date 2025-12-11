Sampdoria: il "disappunto" del club per la trasferta vietata ai tifosi a Palermo

I tifosi della Sampdoria a Palermo nel 2024

La Sampdoria esprime "disappunto" per la decisione da parte del Casms - arrivata solo ieri sera - di vietare la vendita dei biglietti di Palermo-Sampdoria, gara in programma domani sera (ore 20,30) al Barbera, ai residenti in Liguria e quindi alla maggior parte dei sostenitori blucerchiati. Vendita aperta ai tifosi doriani provenienti da altre regioni. "Lasciare i nostri sostenitori nel dubbio a poco più di 24 ore dalla disputa della gara equivale di fatto a impedire agli stessi di potervi partecipare" sottolinea la stessa Sampdoria in una nota. Con ogni probabilità domani nell'impianto siciliano ci saranno ben pochi supporters blucerchiati.

La posizione della Sampdoria

Questa la nota della Sampdoria. "L’Unione Calcio Sampdoria prende atto delle disposizioni assunte dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (C.A.S.M.S.) in merito all’incontro di Serie BKT Palermo-Sampdoria, in programma venerdì 12 dicembre. La scrivente, pur rinnovando il massimo rispetto per le procedure di valutazione e le decisioni degli organi preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica, è chiamata a esprimere disappunto per la situazione che sta interessando i propri sostenitori in vista dell’incontro. Arrivare a una decisione definitiva rispetto all’apertura parziale del settore ospiti dello stadio “Barbera” a poche ore dal fischio d’inizio e dopo giorni di incertezza aggrava il significativo disagio organizzativo e per taluni il dover fare i conti con spese di viaggio sostenute in anticipo. Comprendiamo la complessità del processo decisionale, tuttavia lasciare i nostri sostenitori nel dubbio a poco più di 24 ore dalla disputa della gara equivale di fatto a impedire agli stessi di potervi partecipare".

Il Casms: "Accesa rivalità tra le tifoserie"

Ma perché la trasferta di Palermo è stata negata ai tifosi della Sampdoria, almeno a quelli residenti in Liguria? Le motivazioni - stando a quanto scrive lo stesso Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive - va ricercata in una "accesa e mai sopita rivalità che contrappone le due tifoserie" di Palermo e Sampdoria, "sfociata di recente in turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica". Il Casms in particolare cita nelle sue motivazioni l'assalto di un gruppo di tifosi del Palermo per un Palermo-Sampdoria - il 6 aprile 2024 - "perpetrato agli autobus su cui viaggiavano i tifosi della Sampdoria". E ancora l'8 marzo 2025 - in occasione di una gara successiva tra le due squadre a Genova - il sequestro "di bastoni e mazze nella disponibilità di ultras sampdoriani", fatti che secondo il Casms "evidenziano la volontà di addivenire allo scontro da parte delle frange più oltranziste". E ancora, scrive il Casms: "Ulteriori elementi di criticità sono rappresentati inoltre sia dalle tensioni interne ai gruppi ultras palermitani sia dallo stato di fibrillazione della tifoseria sampdoriana per i risultati deludenti della propria squadra".

I gruppi della Sud: "Trasferte libere"

I gruppi della Sud ieri sera - poco prima della notizia del divieto di trasferta ai residenti in Liguria per la gara di Palermo - avevano scritto di "ulteriore prova di inadeguatezza e menefreghismo da parte di chi dovrebbe garantire ordine e sicurezza ma anche rispetto verso chi vive il calcio come passione". Proprio rispetto alle tempistiche della decisione - secondo i gruppi della Sud - "si tratta dell'ennesima mancanza di rispetto verso famiglie, lavoratori e appassionati che sacrificano tempo, energie e denaro per seguire la propria squadra del cuore". E ancora: "E' ora per loro di rimettere al centro il rispetto e permettere trasferte libere, senza ostacoli e senza imposizioni inutili. Il calcio appartiene a chi lo ama davvero".