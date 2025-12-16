Investito e trascinato per km da un camion, morto un pedone a Sampierdarena

Ancora sangue sulle strade genovesi. Poco dopo le 19, un drammatico investimento mortale si è verificato in corso Martinetti, nel quartiere di Sampierdarena. Un autoarticolato, per cause ancora in corso di accertamento, ha travolto un pedone, trascinandolo per diversi chilometri - pare - dalla zona del Belvedere.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato il mezzo pesante – diretto verso mare – trascinare qualcosa sotto il telaio: purtroppo, si trattava del corpo della vittima. Al momento, non è ancora stato possibile identificare il cadavere né stabilire con certezza se si tratti di un uomo o di una donna.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi, i vigili del fuoco e i mezzi del 118, tra cui l’autom medica Golf 4, rimasta provvisoriamente in loco per supportare le operazioni di identificazione. La dinamica dell’incidente rimane provvisoria e in fase di ricostruzione: gli accertamenti sono in corso per chiarire responsabilità e circostanze esatte.