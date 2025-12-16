Porti Genova e Savona, a palazzo San Giorgio la Messa di Natale

Per la prima volta dall’unificazione dei porti di Genova, Pra’, Savona e Vado, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha celebrato la Messa di Natale a Palazzo San Giorgio, riportando una funzione religiosa in uno dei luoghi simbolo della storia portuale e del lavoro marittimo cittadino.

Celebrazione Solenne

La Messa è stata officiata dall’Arcivescovo di Genova Marco Tasca e concelebrata dal Cappellano del Lavoro Don Gian Piero Carzino e da Don Davide Sormirio. La cerimonia si è svolta nella prestigiosa Sala delle Compere, storica cornice che da secoli accompagna la vita del porto e del lavoro marittimo genovese.

Partecipazione Ampia

La celebrazione ha registrato una presenza ampia e rappresentativa del cluster portuale e delle istituzioni, con i vertici delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali. Tra i presenti la sindaca di Genova Silvia Salis, l’assessore regionale Paolo Ripamonti in rappresentanza della Regione Liguria, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, l’ammiraglio Antonio Ranieri, direttore marittimo della Liguria, oltre a numerose autorità civili, militari e istituzionali.

Saluto Del Presidente

Nel saluto al termine della celebrazione, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale ha richiamato il significato del ritrovarsi in un luogo simbolico per il porto e per la città. Ha sottolineato il valore dell’incontro come momento di condivisione per una comunità che, pur cambiando nel tempo, continua a riconoscersi negli stessi spazi e negli stessi principi. Il Natale è stato indicato come occasione di riflessione sull’anno trascorso e sulle sfide future.

Impegno Comune

Il presidente ha ricordato l’impegno che attende il sistema portuale nei prossimi anni e la necessità di affrontarlo attraverso ascolto, dialogo e collaborazione, tenendo come riferimento lo sviluppo del porto, la sicurezza, l’economia e il benessere delle persone che vi lavorano.

Ringraziamenti Istituzionali

Un ringraziamento è stato rivolto alle istituzioni presenti, dalle forze dell’ordine alla Capitaneria di Porto, dagli enti locali all’autorità giudiziaria, per il lavoro svolto quotidianamente a tutela della legalità, dell’ordine e della sicurezza delle attività portuali. Il presidente ha infine espresso riconoscenza ai cappellani del lavoro per il loro costante impegno di supporto ai lavoratori e alle amministrazioni, anche in contesti complessi e segnati da tensioni.