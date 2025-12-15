Sampdoria, aspettando il mercato a Padova per non sbagliare

Il campo di Bogliasco

La Sampdoria sta giocando, di fatto, due partite. Da una parte c'è il campo - con le gare con Padova e Reggiana prima della sosta di fine anno da non fallire per provare a uscire dalla zona retrocessione del campionato di Serie B - e dall'altra c'è già il pensiero vivo sul mercato di gennaio che dovrà fornire in tempi rapidi i rinforzi a una squadra in difficoltà. Mentre circolano già i primi nomi attenzionati dal club blucerchiato - su tutti Brunori e Mulattieri in attacco, occhio anche alla suggestione Salvatore Esposito a centrocampo - il focus dell'allenatore Salvatore Foti è più che mai puntato sulla sfida di sabato (ore 15) allo stadio Euganeo contro un Padova in salute, reduce dalla vittoria di Reggio Emilia.

Cosa va, cosa non va

Ripartendo da quanto di buono si è visto a Palermo soprattutto nella ripresa, al di là della sconfitta di misura, sono in risalita le quotazioni soprattutto di Barak a centrocampo e di Pedrola tra trequarti e attacco: il primo sembra avere chanches di impiego dall'inizio, lo spagnolo potrebbe invece godere di maggiore minutaggio in corso d'opera. Foti continua a lavorare a Bogliasco su un modulo che balla tra il 3-5-2 e il 3-4-2-1: l'obiettivo è migliorare non solo nel palleggio e nella gestione collettiva del gioco ma anche e soprattutto negli ultimi 25 metri.

Serve riempire più l'area, serve tirare porta, serve fare gol: dettagli non da poco per una squadra che ha un'unica vera prima punta a disposizione - il sempre verde Massimo Coda - supportato da Pafundi, Cherubini, dallo stesso Barak o anche da Pedrola, in attesa del recupero di Cuni che anche oggi a Bogliasco, al pari di Bellemo, ha lavorato a parte. Oggi al Mugnaini scarico concordato a livello precauzionale per lo stesso Coda, al pari di Benedetti e Riccio: un lavoro di "gestione", i tre non sono comunque in dubbio per la gara contro il Padova.

I biglietti per Padova

I tifosi blucerchiati intanto - dopo il discusso divieto di trasferta ai residenti in Liguria per la gara di venerdì scorso a Palermo deciso solo all'antivigilia del match - aspettano di conoscere le modalità di trasferta per la gara di Padova, nella speranza di un'apertura - completa o parziale - del settore ospiti.