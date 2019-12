Un grande abbraccio per sottolineare la bellezza del cantare in coro

GENOVA - Domenica di flash mob in Piazza De Ferrari, a Genova. Intorno a mezzogiorno, manifestazione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla bellezza e l’importanza del cantare in coro.

"Saranno presenti una trentina di cori da tutta la Liguria, quindi qualche centinaio di persone, che canteranno coinvolgendo tutti i passanti, con un colpo d’occhio (e di orecchie) notevole" spiega Luca Dellacasa, uno tra gli organizzatori dell'evento.

L’iniziativa è volta esclusivamente a sensibilizzare tutta la popolazione al canto corale in quanto attività preziosa anche dal punto di vista sociale.

"La manifestazione è unica nel panorama nazionale" concludono gli ideatori. Appuntamento alle 12 davanti al palazzo della Regione Liguria.