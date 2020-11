Sampdoria e Genoa in ritardo con gli stipendi: rischio penalizzazione

GENOVA - Cinque squadre di serie A, tra cui Genoa e Sampdoria, sono in ritardo con gli stipendi di calciatori e tecnici. Con le due genovesi ci sono, secondo la Gazzetta dello Sport, Benevento Lazio e Napoli. La situazione sarebbe da addebitare anche all'emergenza Covid, per cui alcuni club hanno appunto ottenuto prestiti garantiti dallo Stato.

I cinque club hanno pagato fino ad agosto giocatori e staff e adesso hanno tempo fino a martedì 1 dicembre per saldare il trimestre settembre-ottobre-novembre. In caso contrario, la Lega Calcio emanerebbe penalizzazioni in classiifca. Sempre il quotidiano milanese fa notare come la prassi dello slittamento fino all'ultimo momento utile sia una conseguenza della crisi. "Nei giorni scorsi - si legge - è emerso il caso del Napoli di Aurelio de Laurentiis, che non ha ancora pagato il mese di settembre e si ripropone di colmare la lacuna martedì prossimo, cioè l'ultimo giiorno utile per i pagamenti dell'attuale trimestre, quindi includendo anche ottobre e novembre. In una situazione simile sono anche la Lazio di Claudio Lotito, sempre molto accorto nel gestire le proprie risorse finanziarie, e Oreste Vigorito patron del neopromosso Benevento. In passato l'imprenditore campano è sempre stato puntuale, ma in questo periodo di magra ha scelto di diluire gli emolumenti su base trimestrale".

Quindi, il passaggio rossoblucerchiato: "In scia non potevano mancare pure la Sampdoria di Massimo Ferrero e il Genoa di Enrico Preziosi. Infatti da tempo le due società genovesi devono combattere con le ristrettezze di bilanci in bilico. E il loro surplace era inevitabile".