Incontro Salis-vertici Amt a Tursi, la promessa di salvaguardare l'azienda

Un mezzo Amt a Genova

Incontro questa mattina a Palazzo Tursi tra i vertici di Amt, la sindaca di Genova Silvia Salis, il vicesindaco Alessandro Terrile e l'assessore alla Mobilità Emilio Robotti.

Le parole della sindaca di Genova

"Il Comune e la giunta sono al fianco di Amt e faranno di tutto, in tutte le sedi, per salvaguardare l'azienda che rappresenta un asset fondamentale per la città, un servizio che deve essere garantito con un piano di sviluppo che deve prevedere non solo la soluzione dei problemi attuali, in parte strutturali e in parte frutto di politiche che non hanno prodotto risultati in questi anni - ha commentato a fine riunione la sindaca Silvia Salis -. Il piano deve garantire un servizio di qualità migliore per le cittadine e i cittadini, per le lavoratrici e i lavoratori, che hanno il diritto di lavorare in un clima di stabilità, con dei mezzi adeguati e nelle condizioni di sicurezza, che sono necessarie a un'azienda di trasporto pubblico nel 2025".

L'azienda che deve rimanere "pubblica"

Da Palazzo Tursi la promessa che verrà messo in campo un impegno straordinario per fare fronte alle necessità del momento e per sostenere l'azienda, che deve restare pubblica - lo ribadisce Salis - "nella tutela del servizio fornito alla città, e che deve mantenere gli strumenti per puntare a un solido piano di sviluppo per il futuro".

La presidente chiede il sostegno del Comune

Al tavolo anche la presidente di Amt Ilaria Gavuglio, che non nasconde la preoccupazione per la situazione della partecipata. "Ringrazio l'amministrazione per l'impegno a sostenere l'azienda in un momento di difficoltà legato al ritardo dell'arrivo dei contributi del Mit e Mase, veicolati attraverso Regione Liguria, e alla mancata copertura finanziaria del rinnovo del contratto nazionale, oltre che alla riduzione dei ricavi da traffico, non compensati al momento dalla contribuzione ministeriale, collegata alla qualità dell'aria" ha dichiarato Ilaria Gavuglio.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook