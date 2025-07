Mafia, 10.074 reati 'spia' di infiltrazioni in Liguria nel 2024

Sono stati 10.074 i reati 'spia' indicatori di possibili infiltrazioni mafiose nell'economia e nella società in Liguria nel 2024, pari a più di 27 reati al giorno. È il dato emerso nella tappa genovese di 'Navigare Libera', il viaggio in barca a vela organizzato dall'associazione fondata 30 anni fa con l'obiettivo di smuovere la società civile nel contrasto alle mafie.

Sono state 324 le estorsioni denunciate

In particolare, sono state 324 le estorsioni denunciate, un solo reato di usura, 34 di riciclaggio e impiego di denaro, con il picco reati di criminalità economica: 8.981 reati di truffe e le frodi informatiche e 734 delitti informatici. Alla Provincia di Genova il primato dei reati 'spia' in Regione con 5.718 pari al 57% del totale, segue la Provincia di Savona con 1.710, Imperia con 1.398 e La Spezia con 1.242.

'Navigare Libera' è un modo nuovo per affrontare i temi dei beni confiscati

"C'è un tentativo di smantellare leggi preziose per individuare quei reati 'spia' della presenza mafiosa e, a fronte dell'aggravarsi della corruzione, assistiamo a un progressivo allentamento dei freni inibitori sul piano legislativo e dei controlli - denuncia la copresidente nazionale di Libera Francesca Rispoli -. Siamo davanti a una giustizia che da un lato mette in campo leggi rigorose nei confronti degli ultimi, dall'altro lato si presenta con le armi spuntate nei confronti della criminalità mafiosa e dei colletti bianchi. 'Navigare Libera' è un modo nuovo per affrontare i temi dei beni confiscati, della presenza criminale nei porti, della corruzione vera patologia nazionale. Ecco che in ogni porto della Liguria stiamo affrontando il tema delle mafie e dell'antimafia in Regione, analizzando le azioni criminali che hanno caratterizzato il territorio, ma anche provando a raccogliere le migliori energie che hanno provato e stanno provando a costruire un mondo diverso, fatto di solidarietà, di verità e di giustizia, con l'idea di ragionare insieme sulle migliori azioni per il futuro della Regione".

