Genoa, la squadra più... sovraffollata: 34 giocatori in campo, 3 mister in panchina

GENOVA - Tre allenatori, da Andreazzoli a Motta fino a Nicola, ma soprattutto trentaquattro calciatori finora utilizzati in campo: il Genoa capeggia la classifica delle squadre più... cangianti della massima serie. Dal 24 agosto 2019 all'8 marzo scorso, infatti, sotto la direzione di tre diversi tecnici hanno vestito la maglia rossoblù ben trentaquattro giocatori, tre in più di quelli schierati dal Brescia, ex aequo per allenatori (Corini, Grosso e Lopez).

In fondo alla graduatoria ci sono Lazio e Juventus, finora rappresentate in campo da "appena" ventitrè giocatori. E la lista rossoblù potrebbe allungarsi ancora,visto che tre elementi della prima squadra (i portieri Ichazo, nella foto, e Marchetti e il mediano Eriksson) non hanno ancora marcato una presenza, mentre dal settore giovanile chiedono spazio il terzino lusitano Da Cunha, il mediano francese Eboa Ebongue e il centravanti lituano Klimavicius, già convocati per la prima squadra.