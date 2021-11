Covid, 149 nuovi positivi. Stabile il numero delle terapie intensive

GENOVA - 5.500 tamponi (tra antigenici e molecolari) e 149 nuovi positivi: sono questi i numeri essenziali sul Covid delle ultime 24 ore in Liguria. I tamponi processati, come sempre la domenica, sono molti meno rispetto a un normale giorno feriale.

Gli ospedalizzati sono in leggera salita, anche a causa delle minori dimissioni del weekend: in totale sono 110 i pazienti ricoverati per Covid, di cui 8 in terapia intensiva. Il dato generale è in crescita di 12 unità ma quello riferito alla rianimazione resta stabile, 8 persone di cui 7 non vaccinate e un vaccinato con doppia dose ma con una grave malattia ematologica (e il suo ricovero non è correlato al Covid ma alla sua condizione clinica).

In isolamento domiciliare ci sono 137 persone mentre i guariti sono 64: non ci sono, invece, decessi registrati nell'ultimo bollettino. Nelle ultime 24 ore, infine, sono stati inoculati 3.110 vaccini, in buona parte riferiti a dosi booster.