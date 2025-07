Vigile in moto contro auto a Struppa: agente gravissimo, ferite due bimbe

La scena dell'incidente

Prima il rumore delle sirene, poi un colpo secco: metallo contro metallo. È lo schianto che segna un grave incidente avvenuto questa mattina alle 11 circa in via Pedullà a Struppa . Una moto della polizia municipale, forse lanciata in un inseguimento, si è scontrata con un’auto all’incrocio del grande negozio cinese sulla sponda del Bisagno.

La dinamica

Il vigile è volato sull’asfalto, il casco ammaccato e il sangue che macchia la strada; le sue condizioni sono gravi . Nell’auto, c'erano due bambine e la loro mamma . Hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate in codice giallo al Gaslini.

I soccorsi

L'agente è stato trasportato d’urgenza al San Martino, in codice rosso e intubato, seguito dall'automedica. Le telecamere di sorveglianza, ora sotto esame della polizia stradale, aiuteranno a ricostruire la dinamica .