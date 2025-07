Sampdoria, ecco la maglia per la nuova stagione

La Sampdoria ha presentato oggi la maglia che indosserà nella stagione 2025/26. La nuova maglia rende omaggio alla città di Genova e al forte senso di appartenenza che caratterizza il club e i suoi tifosi, unendo un design tradizionale a elementi stilistici moderni, dettagli grafici curati e l’impiego di tessuti innovativi e performanti.

Il kit 2025/26 presenta un collo a V e la classica tonalità blu royal, arricchita dalle iconiche quattro bande orizzontali centrali – bianca, rossa, nera e di nuovo bianca – con al centro lo scudo di San Giorgio. Sulla parte superiore e sulle spalle spicca una raffinata grafica in rilievo con cerchi concentrici ispirati alla fontana di piazza De Ferrari, cuore pulsante e simbolo di incontro della città.

Sul petto, in stampa siliconata, a destra si trova il logo Macron Hero in bianco, mentre a sinistra campeggia lo stemma ufficiale del club. Nel retrocollo esterno, sempre in bianco, è impressa la scritta “GENOVA”, mentre sulla parte posteriore, nella zona inferiore, è applicato un nastro personalizzato su fondo blucerchiato con la silhouette nera e ripetuta del Baciccia, emblema della squadra.

Il completo include pantaloncini bianchi con banda orizzontale blucerchiata sui fianchi e calzettoni bianchi decorati da banda blucerchiata e bordo superiore blu royal.

Tutte le maglie dell’U.C. Sampdoria, come tutti i kit Macron per i club partner, sono realizzate in Eco Fabric, un tessuto 100% poliestere ricavato da plastica post-consumo.